Στο ζήτημα της «υποστελέχωσης» του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε κατά την κατάθεσή της, στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, η πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων του οργανισμού, Ανδρονίκη Βασιλούλη. Αφέθηκε ένας κρατικός ελεγκτικός οργανισμός να καταρρεύσει, είπε η κ. Βασιλούλη, σύμφωνα με την οποία, από το 2014 έως και σήμερα, είναι σταθερά μειούμενος ο αριθμός των εργαζομένων, λόγω και της αποχώρησης προσωπικού τα τελευταία χρόνια για άλλες υπηρεσίες, με καλύτερα επιδόματα και συνθήκες εργασίας.

«Στην Ελλάδα έχουμε έναν ελεγκτή για 1.268 αγροτικές εκμεταλλεύσεις, στη Γαλλία έναν προς 141 εκμεταλλεύσεις, στην Ισπανία έναν προς 111 ενώ στην Ιρλανδία η αναλογία είναι ένα προς 431», είπε η κ. Βασιλούλη. Όσο για τις αναφορές για διαφθορά είπε ότι, στα 23 χρόνια του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οργανισμός έχει καταβάλει πάνω από 70 δισεκατομμύρια «χωρίς να έχουν αναφερθεί στις εκθέσεις ελέγχου από τέσσερις διαφορετικούς φορείς, σημεία διαφθοράς υπαλλήλων, πολλώ δε μάλλον, να καταδικαστεί υπάλληλος».

«Οι εργαζόμενοι ουδέποτε αρνήθηκαν τον έλεγχο»

Κατά την κ. Βασιλούλη, οι στρατηγικές επιλογές και πολιτικές αποφάσεις που καθορίζουν τη λειτουργία του οργανισμού «δεν αποτελούν ευθύνη των εργαζομένων. Είμαστε όμως εκείνοι που καλούμαστε να τα υλοποιήσουμε, συχνά υπό εξαιρετικά πιεστικές συνθήκες, και με κίνδυνο να στοχοποιηθούμε για λάθη και αστοχίες, που δεν μας αναλογούν, όπως συμβαίνει και τώρα».

Τόνισε επίσης ότι «οι εργαζόμενοι ουδέποτε αρνήθηκαν τον έλεγχο, αντιθέτως ζητούν να ελέγχονται οι διαδικασίες με θεσμικό τρόπο. Δεν προστατεύουμε κανέναν και τίποτα πέρα από την νομιμότητα και λειτουργία του οργανισμού. Είμαστε αυτοί που στα χρόνια της κρίσης κρατούσαμε τον οργανισμό για να συνεχίσει να στηρίζει την αγροτική παραγωγή της χώρας […] Δεν αντιμετωπίζουμε τη δουλειά μας ως πεδίο εφαρμογής πειραμάτων ή ακαδημαϊκών θεωριών διότι κατανοούμε απόλυτα τον άμεσο αντίκτυπο που έχουν τέτοιου είδους πειραματισμοί στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και τις ζωές χιλιάδων οικογενειών που μοχθούν στην ύπαιθρο. Ζητούμε για μια ακόμα φορά τη στελέχωση του οργανισμού, σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, κυρώσεων ελέγχου, λειτουργικά πληροφοριακά συστήματα, αξιόπιστες βάσεις άλλων υπηρεσιών και ολοκλήρωση αυτών που είναι ημιτελείς, όπως το κτηματολόγιο, και να είμαστε κι εμείς συνομιλητές στις καθοριστικές αποφάσεις για τα εργασιακά μας και γενικότερα για την λειτουργία του νέου οργανισμού στην ΑΑΔΕ την επόμενη μέρα».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Σε ερώτηση του εισηγητή της πλειοψηφίας, Μ. Λαζαρίδη για τα θέματα του τεχνικού συμβούλου, είπε ότι, «εμάς μας ενδιαφέρει, όποιος και εάν είναι ο τεχνικός σύμβουλος, να εξασφαλίζει στον ελεγκτή του ΟΠΕΚΕΠΕ εκείνο το ασφαλές εργαλείο, για να μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του». Για το ίδιο θέμα είπε ότι «πάντα ζητούσαμε την ανεξαρτητοποίηση του οργανισμού από ιδιώτες».

Στην ερώτηση της εισηγήτριας της μειοψηφίας, Μιλένας Αποστολάκη εάν συμφωνεί με τον χαρακτηρισμό «σκάνδαλο», η κ. Βασιλούλη είπε ότι «είναι άδικο να μιλάμε για ένα σκάνδαλο του οργανισμού αγνοώντας την γύρω κατάσταση, και ότι υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις και υποδομές στην δημόσια διοίκηση».

Εξάλλου, σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλ. Μεϊκόπουλου εάν έχουν δεχθεί πιέσεις οι εργαζόμενοι, οι οποίες να κατέληξαν σε «εντέλλεσθε» για πληρωμές, με τις οποίες διαφωνούσαν την τελευταία εξαετία, η κ. Βασιλούλη είπε ότι αυτό «δεν μπορώ να το απαντήσουμε με ασφάλεια […] Δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου όσο συμμετέχω στο σωματείο».

ΠαΣοΚ: Σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία και ανεξαρτησία του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Ερωτηματικά προκαλεί η κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή της προέδρου του Συλλόγου των Εργαζομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ανδρονίκης Βασιλούλη», επισήμαναν πηγές από το ΠαΣοΚ, υποστηρίζοντας ότι «ταυτίστηκε απολύτως με τις απόψεις του πρώην πρόεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Σαλάτα και της διοίκησής του για το μείζον θέμα της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην έδρα του ΟΠΕΚΕΠΕ στις 19.5.2025».

«Η κυρία Βασιλούλη ισχυρίστηκε ότι η διοίκηση και η εργαζόμενοι συνεργάστηκαν απόλυτα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, βασιζόμενη, όπως είπε, σε όσα της μετέφεραν οι εργαζόμενοι του ΟΠΕΚΕΠΕ που βρίσκονταν στον έλεγχο. Η κυρία Βασιλούλη δεν φαίνεται να έλαβε υπόψη της τις καταγγελίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την έλλειψη συνεργασίας των υπαλλήλων και της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατήγγειλε έλλειψη συνεργασίας στη συγκέντρωση των στοιχείων κατά την “έφοδό” της απάντησε πως όλοι οι υπάλληλοι εργάστηκαν για την συλλογή στοιχείων, με βάση μάλιστα τη ρητή εντολή του τότε προέδρου και του γενικού διευθυντή του Οργανισμού», υποστήριξαν οι ίδιες πηγές του ΠαΣοΚ.

«Η κυρία Βασιλούλη φαίνεται να αγνοεί ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Σαλάτας απομακρύνθηκε από τη θέση του “για λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος”, καθώς απευθύνθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τρόπο που “δεν προσιδιάζει στη λογική συνεργασίας” της ελληνικής κυβέρνησης με τους ευρωπαϊκούς ελεγκτικούς θεσμούς, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Υπουργείου. Η κ. Βασιλούλη διαψεύδεται από την ίδια την πραγματικότητα. Η ταύτισή της με την προηγούμενη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλεί πολλά ερωτήματα», κατέληξαν.

Πηγές ΝΔ: «Κανένα στέλεχος και εργαζόμενος του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μιλάει για σκάνδαλο»

«Παρά τις πιεστικές ερωτήσεις, τις επαναδιατυπώσεις τους και τις διαδοχικές επαναλήψεις, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης δεν έχουν καταφέρει να αποσπάσουν από τις καταθέσεις των μαρτύρων τη λέξη “σκάνδαλο” στην οποία έχει επενδύσει πολιτικά και επικοινωνιακά» αναφέρουν πηγές της ΝΔ και συνεχίζουν: «Κανένα στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κανείς υπάλληλος, ούτε και η εκπρόσωπος των εργαζομένων κυρία Βασιλούλη που καταθέτει σήμερα, δεν επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς των βουλευτών τής αντιπολίτευσης οι οποίοι εισέπραξαν αρνητική απάντηση στην “καθιερωμένη” ερώτηση αν υπάρχει σκάνδαλο στον Οργανισμό. “Είναι άδικο να μιλάμε για ένα σκάνδαλο με όλες αυτές τις ελλείψεις” κατέθεσε χαρακτηριστικά η μάρτυρας καταρρίπτοντας το σχετικό σενάριο» επισημαίνουν οι πηγές του κυβερνώντος κόμματος.

«Μάλιστα» προσθέτουν οι πηγές της ΝΔ, «η κυρία Βασιλούλη σχολιάζοντας το περιεχόμενο των επισυνδέσεων, σημείωσε ότι “δεν βλέπω να υπάρχει κάτι ποινικό ή κάτι άλλο”, προσθέτοντας για τις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι “κάποιοι ήταν κατώτεροι των περιστάσεων”».

Υπενθυμίζουν, δε, ότι «εκτός από την κυρία Βασιλούλη και η πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και μετέπειτα τεχνικών ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέππα, κατά την κατάθεσή της στις 9 Οκτωβρίου, όταν είχε ερωτηθεί από τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη αν από την εμπειρία της στον Οργανισμό, διαπίστωσε να λειτουργούν κυκλώματα ανομίας, ήταν απόλυτη: “Κατά τη γνώμη μου, όχι, δεν υφίσταται σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν υπέπεσαν στην αντίληψη μου κυκλώματα παρανομίας στον Οργανισμό. Παραβατικές συμπεριφορές με δόλο, μπορεί να υπάρξουν, μένει όμως να αποδειχθούν”» αναφέρουν και συνεχίζουν: «Αντίστοιχη ήταν η απάντηση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργου Ζαλίδη στις 15 Οκτωβρίου όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι είναι σκάνδαλο αυτό που γίνεται σήμερα στον Οργανισμό και απάντησε: “Δεν θα μιλούσα για σκάνδαλα”».

«Η Νέα Δημοκρατία με υπευθυνότητα παραμένει προσηλωμένη στην ανάγκη διερεύνησης της υπόθεσης μακριά από υπερβολές και λαϊκισμούς που τελικά γυρίζουν μπούμεραγκ στους εκφραστές τους» καταλήγουν οι πηγές της ΝΔ.