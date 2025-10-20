Μία ακόμα δίκη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε σε δικαστήριο της Αθήνας με κατηγορούμενο τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια Αμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Εργων Αθανασία Ρέππα. Οι κατηγορίες είναι υπεξεαγωγή εγγράφων, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος Μάρτυρας εξετάστηκε η Παρασκευή Τυχεροπούλου η οποία έχει συνδράμει τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις παράνομες επιδοτήσεις και η οποία στην κατάθεση της περιέγραψε τους ελέγχους που έκανε το 2020 και τι βρήκε για τις εκτεταμένες παρατυπίες στη διανομή των επιδοτήσεων.

«Ο τότε πρόεδρος Γρηγόρης Βάρρας μου ανέθεσε, είπε η μάρτυρας πρόσθετους ελέγχους για το Εθνικό Απόθεμα 2019–2020, καθώς υπήρχαν υποψίες καταχρηστικών δηλώσεων σε βοσκοτόπια». Περιγράφοντας τη διαδικασία, σημείωσε ότι ετησίως υποβάλλονται περίπου 650.000 αιτήσεις επιδοτήσεων από αγρότες, εκ των οποίων εγκρίνονται περίπου 550.000, με συνολικό ποσό ενισχύσεων που αγγίζει τα τρία δισεκατομμύρια ευρώ. Αναφερόμενη στα ευρήματά της της έρευνας της υπογράμμισε μεταξύ άλλων: «Ξεκίνησα να ελέγχω ΑΦΜ στις 4 Σεπτεμβρίου 2020. Διαπίστωσα ότι για 99 ΑΦΜ υπήρχαν σοβαρές παρατυπίες. Οι εκτάσεις που δηλώνονταν δεν βρίσκονταν στην κατοχή αυτών που έπαιρναν την επιδότηση. Άλλος τις δήλωνε μια χρονιά, άλλος την επόμενη. Επρόκειτο καθαρά για τεχνητή δημιουργία δικαιωμάτων».

Η κ. Τυχεροπούλου παρέδωσε τα αποτελέσματά της σε πορισματική έκθεση. «Έδωσα την έκθεση στην κ. Αδαμοπούλου για να την παραδώσει στον κ. Βάρρα», ανέφερε. «Εκείνος είχε δώσει εντολή τα ευρήματα να αποσταλούν στη Δικαιοσύνη». Όμως, τον Νοέμβριο του 2020, ο κ. Βάρρας αποχώρησε από τη διοίκηση του οργανισμού. Λίγες ημέρες αργότερα, η ίδια έλαβε email από τον γενικό διευθυντή κ. Λαμπρόπουλο να παραδώσει τους φακέλους των ελέγχων στον κ. Μελά και στην κ. Ρέππα.

«Συγκέντρωσα τα στοιχεία και τα παρέδωσα στις 17 Νοεμβρίου στο γραφείο του κ. Μελά. Ερχόταν εκείνη τη στιγμή και η κ. Ρέππα», κατέθεσε. «Από εκείνη τη στιγμή μου αφαιρέθηκε το δικαίωμα εισαγωγής στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα. Είδα πως τα έντυπα που είχα καταχωρίσει άρχισαν να πολλαπλασιάζονται και εμφανίζονταν με διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά στα οποία είχα καταλήξει εγώ». Πρόεδρος: Τι εννοείτε όταν λέτε ότι πολλαπλασιάζονταν; Μάρτυρας: Είχα καταχωρίσει ένα έντυπο ελέγχου και ξαφνικά έβλεπα οκτώ με το όνομά μου και διαφορετικά συμπεράσματα. Και όλοι οι έλεγχοι μου δόθηκαν για “επανέλεγχο”».

Η μάρτυρας είπε ότι τότε δεν αντιλήφθηκε σκοπιμότητα και δεν θεώρησε ότι κινδυνεύει. Ωστόσο, μεταγενέστερα δέχτηκε απειλές από ελεγχόμενο παραγωγό. «Με πλησίασε ο κ. Ξυλούρης και μου είπε θυμωμένος πως, αν είναι να κλείσει το σπίτι του, θα το κάνει ο ίδιος», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όσο για τον ρόλο των δύο κατηγορουμένων, η μάρτυρας υποστήριξε ότι δεν δέχθηκε πιέσεις από τον κ. Μελά ή την κ. Ρέππα, αλλά περιέγραψε κλίμα απαξίωσης: «Είχα αποκλειστεί υπηρεσιακά. Διαδιδόταν ότι είμαι “τρελή” και ότι δημιουργώ προβλήματα στον οργανισμό. Μου μετέφεραν ότι ο κ. Μελάς το είχε πει αυτό σε συζητήσεις, αλλά δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα. Υπάρχει φόβος στον οργανισμό, πολλοί δεν μιλούν».

Η κατάθεση συνεχίζεται.