Από νωρίς το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή αστυνομικών υπηρεσιών σε διάφορες περιοχές της χώρας για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Έδεσσα, Ιωάννινα, Αττική και Κρήτη, στο πλαίσιο ερευνών για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να αποσπούσαν παράνομα επιδοτήσεις μέσω ψευδών δηλώσεων και εικονικών στοιχείων.

Μέχρι αυτή την ώρα έχουν συλληφθεί 37 άτομα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με τη συμμετοχή ειδικών κλιμακίων της ΕΛ.ΑΣ. και άλλων αρμόδιων αρχών.

Αναμένεται νεότερη ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία σχετικά με την πορεία της επιχείρησης και τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι.