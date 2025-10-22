Μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Τετάρτης 22/10 μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε κατοικία κοντά στο Κάστρο, σε κατοικημένη περιοχή της Ανάφης. Μαζί της βρέθηκε νεκρός και ο σκύλος της. Η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ανάφης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Στο σημείο μετέβησαν τρεις πυροσβέστες από τη Σαντορίνη που έφτασαν στο νησί με σκάφος του Λιμενικού. Η ΕΛ.ΑΣ. αντιμετώπισε δυσκολίες να μπει στο σπίτι καθώς -κατά πληροφορίες- πίσω από τις πόρτες είχαν τοποθετηθεί ογκώδη έπιπλα (ντουλάπα σε επάνω μπαλκονόπορτα και ψυγείο με κουζίνα στην κεντρική είσοδο), γεγονός που καθυστέρησε ακόμα περισσότερο την επέμβαση.

Αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία θανάτου, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο των αναθυμιάσεων και δεν αποκλείεται η 56χρονη να ειχε κάνει και χρήση χαπιών.