Ξεπέρασε το φράγμα των 4.000 δολαρίων η τιμή του χρυσού καταρρίπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, καθώς η οικονομική και πολιτική αβεβαιότητα σε ΗΠΑ, Ιαπωνία και Γαλλία σε συνδυασμό με τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την Fed οδηγούν τους επενδυτές στην ασφάλεια του πολύτιμου μετάλλου.

Μιλώντας στο Reuters o αναλυτής της Marex, Edward Meir εξηγεί ότι η πολιτική κρίση στη Γαλλία, η αύξηση των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων αποδόσεων των ιαπωνικών ομολόγων εν μέσω ανησυχιών για τον πληθωρισμό και το συνεχιζόμενο κλείσιμο της κυβέρνησης των ΗΠΑ ρίχνουν καύσιμα στο ράλι του χρυσού.

Τα ρεκόρ του χρυσού

Ο χρυσός έχει σημειώσει αύξηση 50% από την αρχή της χρονιάς, σπάζοντας διαδοχικά ρεκόρ, υποστηριζόμενος από τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από την Fed, τις συνεχείς αγορές από τις κεντρικές τράπεζες, την ανθεκτική ζήτηση για ασφαλή καταφύγια και την ευρεία αδυναμία του δολαρίου. Οι τιμές spot του χρυσού έσπασαν το επίπεδο των 3.000 δολαρίων/ουγγιά για πρώτη φορά τον Μάρτιο και τα 3.800 δολάρια στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Ο μη αποδοτικός χρυσός ευδοκιμεί σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και κατά τη διάρκεια οικονομικών αβεβαιοτήτων.

Η μεγαλύτερη άνοδος του χρυσού από τη δεκαετία του 1970 τροφοδοτείται από το λεγόμενο «επιχρυσωμένο FOMO», καθώς οι επενδυτές φοβούμενοι μήπως χάσουν αποδόσεις και ανησυχώντας για τον πληθωρισμό προσθέτουν το πολύτιμο μέταλλο στα χαρτοφυλάκιά τους

Οι επενδυτές προεξοφλούν τώρα μια μείωση 25 μονάδων βάσης στη συνεδρίαση της Fed αυτόν τον μήνα, με μια επιπλέον μείωση 25 μονάδων βάσης να αναμένεται τον Δεκέμβριο.

«Βλέπουμε τόσο θεμελιώδεις όσο και βασισμένους στην ορμή λόγους για την περαιτέρω άνοδο του χρυσού και τώρα αναμένουμε ότι η τιμή του χρυσού θα φτάσει τα 4.200 δολάρια/ουγγιά μέχρι το τέλος του έτους», ανέφερε η UBS σε σημείωμα.

Το «επιχρυσωμένο» FOMO

Όπως επισημαίνουν σε ανάλυσή τους οι Financial Times, η μεγαλύτερη άνοδος του χρυσού από τη δεκαετία του 1970 τροφοδοτείται από το λεγόμενο «επιχρυσωμένο FOMO», καθώς οι επενδυτές φοβούμενοι μήπως χάσουν αποδόσεις και ανησυχώντας για τον πληθωρισμό προσθέτουν το πολύτιμο μέταλλο στα χαρτοφυλάκιά τους.

Το FOMO είναι αρκτικόλεξο από τα αγγλικά: Fear Of Missing Out, που σημαίνει «φόβος ότι μένεις απ’ έξω». Περιγράφει το άγχος ή την ανησυχία που νιώθει κάποιος όταν πιστεύει ότι χάνει μια εμπειρία, μια ευκαιρία ή κάτι σημαντικό που κάνουν άλλοι.

Η τιμή του χρυσού έχει εκτοξευθεί σχεδόν κατά 50% φέτος αφότου ο εμπορικός πόλεμος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πυροδότησε μια τάση στροφής προς τα επενδυτικά καταφύγια και οδήγησε σε πτώση του δολαρίου.

Ωστόσο, ακόμα κι όταν η αστάθεια που προκλήθηκε από τους δασμούς στις χρηματοπιστωτικές αγορές υποχώρησε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η τιμή του χρυσού συνέχισε να ανεβαίνει , με μια άνοδο σχεδόν 12% μόνο τον Σεπτέμβριο, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από το 2011.

Ένας βασικός καταλύτης, λένε οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, ήταν ένα ευρύτερο φάσμα επενδυτών που ακολούθησαν το άρμα των αυξανόμενων τιμών μετά από χρόνια αγορών ρεκόρ από τους διαχειριστές αποθεματικών των κεντρικών τραπεζών.

«Είναι επιχρυσωμένο Fomo», εξηγεί ο Luca Paolini, επικεφαλής στρατηγικής στην Pictet Asset Management, αναφερόμενος σε έναν «φόβο μήπως χάσουμε κάτι» που θεωρείται επίσης ότι τροφοδοτεί τεράστια κέρδη στις μετοχές τεχνολογίας megacap.

«Ο χρυσός έχει γίνει τόσο μεγάλος… που δεν μπορείς να τον αγνοήσεις. Υπάρχει ένα επίπεδο όπου γίνεται αδύνατο να μην τον κατέχεις.»

Ο χρυσός και φρενίτιδα στις αγορές

Η αγορά έχει «τρελαθεί λίγο», δήλωσε ο Nicky Shiels, αναλυτής στην εταιρεία συναλλαγών πολύτιμων μετάλλων MKS Pamp, προσθέτοντας ότι ο «κινητήριος μοχλός που άλλαξε τα δεδομένα» ήταν οι εισροές σε χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, ένα φθηνό και δημοφιλές επενδυτικό μέσο που χρησιμοποιείται τόσο από ιδιώτες όσο και από θεσμικούς επενδυτές.

Οι καθαρές εισροές σε ETF που υποστηρίζονται από χρυσό αυξήθηκαν στα 13,6 δισεκατομμύρια δολάρια τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού, πράγμα που σημαίνει ότι περισσότερα από 60 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν εισρεύσει καθαρά μέχρι στιγμής το 2025, ένα ρεκόρ για ένα ημερολογιακό έτος.

Η ποσότητα χρυσού που κατέχουν αυτά τα ETF έχει αυξηθεί πάνω από 3.800 τόνους, κοντά στο αποκορύφωμά της κατά τη διάρκεια των πωλήσεων σε επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία λόγω της πανδημίας Covid-19.

Το πετρελαϊκό σοκ του ’79 και ο χρυσός

Πίσω από αυτή την πρόσφατη αύξηση των τιμών – τη μεγαλύτερη από το σοκ των τιμών του πετρελαίου το 1979 – βρίσκονται τα πρώτα σημάδια μιας στροφής μεταξύ των επενδυτών, από τα ιδιώτες στα συνταξιοδοτικά ταμεία, προς μια μακροπρόθεσμη κατανομή σε πολύτιμα μέταλλα, με τον ίδιο τρόπο που θα έκαναν για μετοχές και ομόλογα, λένε οι αναλυτές.

Αντί της παραδοσιακής κατανομής περιουσιακών στοιχείων 60/40 σε μετοχές και ομόλογα, η Morgan Stanley έχει προτείνει μια κατανομή 60/20/20, όπου ο χρυσός έχει ίσο βάρος με το σταθερό εισόδημα.

Μια τέτοια μετατόπιση θα μπορούσε να σημαίνει διοχέτευση τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε χρυσό και να σηματοδοτήσει μια σημαντική αλλαγή από το 2% που διαθέτουν σήμερα οι διαχειριστές κεφαλαίων σε χρυσό, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Bank of America.

«Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό» υπήρξε σημαντικός αριθμός ερωτημάτων από πελάτες που διερευνούν την απόκτηση μακροπρόθεσμης κατοχής χρυσού, δήλωσε ο Michael Widmer, επικεφαλής έρευνας μετάλλων στην BofA.

Πηγή: ot.gr