Η βαθιά υπόκλιση του Ρόμπερτ Χάμπεκ, σφίγγοντας το χέρι του εμίρη του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάτ αλ Θάνι, σχολιάστηκε αρνητικά από μερίδα του γερμανικού τύπου, τον οποίο αποκάλεσαν «οσφυοκάμπτη».

Ήταν σχεδόν ένας μήνας μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που οδήγησε τον τότε καγκελάριο Όλαφ Σολτς να κηρύξει τον αγωγό Nord Stream 2 πρακτικά «νεκρό» και ο υπουργός του Οικονομίας, ο Πράσινος Ρόμπερτ Χάμπεκ, έσπευδε στη Ντόχα σε αναζήτηση φυσικού αερίου για να μην μείνουν οι Γερμανοί κυριολεκτικά στα κρύα του λουτρού.

Τέσσερις τερματικοί σταθμοί LNG

Μετά από έναν κατασκευαστικό μαραθώνιο 193 ημερών και παραβλέποντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις η κοκκινοπράσινη κυβέρνηση συνασπισμού εγκαινίασε, μέσα Νοεμβρίου του 2022, τον πρώτο πλωτό τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στην παραθαλάσσια πόλη Βιλχελμσχάφεν. Ακολούθησαν άλλοι τρεις στο Μούκραν στη Βαλτική, στο Στάντε στον Κάτω Έλβα και στο Μπρουνζμπίτελ στη Βόρεια Θάλασσα.

Σε επίπεδα ρεκόρ η εισαγωγή LNG στη Γερμανία

Ενώ στην αρχή οι σταθμοί χρησιμοποιηθήκαν ελάχιστα προκαλώντας γκρίνια για το υπέρογκο κόστος επένδυσης, σήμερα, σχεδόν 3 χρόνια μετά, η εισαγωγή LNG στη Γερμανία μέσω πλοίων έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικτύων (BNetzA) το τρίτο τρίμηνο του 2025 ήταν αυτό με τη μεγαλύτερη τροφοδοσία από την έναρξη λειτουργίας του πρώτου τερματικού σταθμού. Κι αν συμπεριλάβουμε και τους άλλους 3 τερματικούς καταγράφηκε η μεγαλύτερη τροφοδοσία φυσικού αέριου από ό,τι σε κάθε ένα από τα προηγούμενα έτη συνολικά. Αλλά και το μερίδιο των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου στη Γερμανία έχει επίσης αυξηθεί. Ενώ ήταν 8% για το πρώτο εξάμηνο του 2025 όπως και πέρυσι, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικτύων το ανεβάζει στο 13,25% για το τρίτο τρίμηνο, που αντιστοιχεί στο 10,9% για τους πρώτους εννέα μήνες του 2025.

Οι λόγοι της αύξησης

Αλλά τι είναι εκείνο που οδήγησε σε αυτήν την ανέλπιστη αύξηση;

– «Οι συμβάσεις μεταφοράς ενέργειας από τη Ρωσία έληξαν την 1η Ιανουαρίου του 2025, που σημαίνει ότι μια σειρά από χώρες όπως η Αυστρία, η Τσεχία, η Ελβετία και σε ένα ποσοστό η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Σλοβενία προμηθεύονται πλέον φυσικό αέριο μέσω Γερμανίας» λέει στο γερμανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο DPA ο Σεμπάστιαν Γκούλμπις, ειδικός σε θέματα φυσικού αερίου της συμβουλευτικής εταιρείας Enervis.

– Ο δεύτερος λόγος είναι ότι τον περασμένο Αύγουστο προστέθηκε κι ένας άλλος πλωτός τερματικός σταθμός LNG, το πλοίο «Excelsion», στο Βιλχελμσχάφεν.

«Έχουμε γίνει και πάλι μια από τις πιο σημαντικές χώρες διαμετακόμισης ενέργειας. Αυτό καταγράφεται και στη συνολική ποσότητα φυσικού αερίου που εισάγεται στη Γερμανία και που εκτιμάται υψηλότερη φέτος από ό,τι την ίδια περίοδο πέρυσι».

Όλα αυτά δεν φαίνεται να επηρεάζουν τη τιμή του φυσικού αερίου που είναι προς το παρόν σταθερή στα 9 σεντ kWH κατά μέσον όρο. Αλλά από του χρόνου αναμένεται να ανεβεί λόγω αύξησης του κόστους CΟ2 ανά τόνο, όπως προβλέπεται από το πακέτο μέτρων για το κλίμα.

Αλλά όλα έχουν και τα όριά τους. «Οι ΗΠΑ και η Μέση Ανατολή θα παραμείνουν σημαντικοί προμηθευτές και στο μέλλον. Και οι προμήθειες θα γίνονται μέσω LNG. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο» προσθέτει οι Γερμανός ειδικός.

Σε ότι αφορά στον «πρωτεργάτη» Ρόμπερτ Χάμπεκ, 55 χρονών σήμερα, δεν ανήκει πλέον στη νέα κυβέρνηση Μερτς, παραιτήθηκε κι από βουλευτής των Πρασίνων. Στα νέα του καθήκοντα, ως επισκέπτης καθηγητής στο Δανικό Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών της Κοπεγχάγης, αλλά και στις ομιλίες του σε διάφορα πανεπιστήμια εκτός Ευρώπης, θα διηγείται ασφαλώς τον αγώνα δρόμου και τις υποκλίσεις που αναγκάστηκε να κάνει για να γεμίσει τις μισοάδειες αποθήκες φυσικού αερίου μετά το κλείσιμο της στρόφιγγας του Nord Stream I τον Ιούλιο του 2022…