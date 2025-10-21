Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Το Βήμα Σήμερα: 13ωρο – Ένας προαιρετικός νόμος του κράτους
Οι θέσεις κυβέρνησης και αντιπολίτευσης ως προς την πρόσφατη νομοθέτηση της 13ωρης εργασίας.

Η Ελένη Γκρήγκοβιτς, κοινοβουλευτική συντάκτρια στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή τις θέσεις κυβέρνησης και αντιπολίτευσης ως προς την πρόσφατη νομοθέτηση της 13ωρης εργασίας.

Οι δικλείδες ασφαλείας για τους εργαζομένους και οι αμφιβολίες.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «13ωρο: Ένας προαιρετικός νόμος του κράτους» θα ακούσετε:

  • 0:32 Το σκεπτικό της κυβέρνησης πίσω από τη νομοθέτηση της 13ωρης εργασίας.
  • 2:40 Οι αντιδράσεις και τα αντεπιχειρήματα της αντιπολίτευσης.
  • 3:53 Η ονομαστική ψηφοφορία, η αποχώρηση ΣΥΡΙΖΑ και η κόντρα με τη Νέα Δημοκρατία.
  • 5:41 Πόσο ενωμένα ήταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεδομένης της αντίθεσής τους με το νομοσχέδιο.
  • 6:15 Οι δικλείδες ασφαλείας που προστατεύουν τους εργαζομένους από την υπερεργασία.
  • 7:29 Οι κατηγορίες του πρωθυπουργού για fake news και τα δημοσιεύματα του ξένου Τύπου.
  • 8:43 Τα θέματα που συζητούν πιο έντονα οι βουλευτές εκτός Ολομέλειας.

