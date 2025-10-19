Σε ποδηλατικούς ρυθμούς θα κινείται η Αθήνα, σήμερα, Κυριακή (19/10), καθώς βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ο 29ος Ποδηλατικός Γύρος της Αθήνας.

Η εκκίνηση για την απόσταση των 16 χλμ. δόθηκε στις 9:30 π.μ. στην κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος και η εκκίνηση για τη διαδρομή των 7 χλμ. θα δοθεί στις 11:00 π.μ. μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

«Με κάθε πεταλιά, δείχνουμε ότι η Αθήνα μπορεί να αλλάξει ρυθμό», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και προσέθεσε: «Ο Ποδηλατικός Γύρος της Αθήνας ξεκινά από το Σύνταγμα, μια συναρπαστική διαδρομή στο κέντρο της πόλης, όπου τα αυτοκίνητα μένουν στην άκρη και δίνουν χώρο στα ποδήλατα. Αυτή είναι η εικόνα που θέλουμε να βλέπουμε όλο και πιο συχνά, μια πόλη που κινείται με σεβασμό και ασφάλεια. Η ποδηλατική συνείδηση δεν χτίζεται από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται συνέπεια και συμμετοχή από όλους μας. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε βήμα προς βήμα, μία Αθήνα πιο φιλική προς τον πεζό και τον ποδηλάτη».

Σήμερα Κυριακή, η πλατεία Συντάγματος θα μετατραπεί σε έναν ποδηλατικό «κόμβο» με μουσική και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.

Ο Kiss FM από τις 09:00 έως τις 12:00, θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Την εκκίνηση της μεγάλης αθλητικής γιορτής θα συνοδεύσει η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων, καθώς και η ομάδα κρουστών Batala Atenas, ενώ στο φινάλε οι Jetlag The Band με ένα ζωντανό live.

Υπάρχουν ακόμη δραστηριότητες που θα φέρνουν το κοινό πιο κοντά στο ποδήλατο. Όλες οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 08:00 έως τις 15:00.