Για την τοποθέτηση των καμερών στους δρόμους μίλησε, μεταξύ άλλων, στην εκπομπή NEWSROOM του ΕΡΤnews, ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, τονίζοντας ότι οι έξυπνες νέες κάμερες δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα.

Ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία για το πληροφοριακό σύστημα των καμερών σημειώνοντας ότι η διαδικασία είναι στη φάση των ενστάσεων, ο δε διαγωνισμός για τις κάμερες ξεκινάει σε λίγες μέρες. Πρόσθεσε δε, ότι έχουν εντοπιστεί, τα -επικίνδυνα- σημεία που θα τοποθετηθούν. Ο υπουργός ανέφερε ότι σήμερα υπάρχουν 17 κάμερες στην Αττική οδό και 12 σε λωρίδες του ΟΑΣΑ, οι οποίες ωστόσο λειτουργούν με τον υφιστάμενο καθεστώς.

Επιπλέον, ο κ. Παπαστεργίου σημείωσε, ότι πιο σύντομα από τις 2.500 κάμερες, που περιλαμβάνει ο διαγωνισμός, θα τοποθετηθούν οι 388 κάμερες της περιφέρειας Αττικής, καθώς ο διαγωνισμός είχε ανοίξει νωρίτερα. Σημείωσε δε, ότι μέχρι τέλους του χρόνου θα υπάρχουν κάποιες πρώτες κάμερες, ενώ η εγκατάσταση θα γίνει εντός του 2026.

Όταν πάρει σάρκα και οστά ο σχεδιασμός, ο οδηγός του οχήματος θα λαμβάνει άμεσα μήνυμα στη θυρίδα του, την ώρα που θα ελέγχεται και θα μπορεί να κάνει ένσταση ηλεκτρονικά, τόνισε.

Kids Wallet: Οι τρεις πλατφόρμες

Όσον αφορά το Kids Wallet, o υπουργός τόνισε «το καλοκαίρι το υπουργείο Υγείας πέρασε ένα νομοσχέδιο που βάζει τα πράγματα σε μια σωστή σειρά και προβλέπει και ηλεκτρονικούς τρόπους πλέον επιβεβαίωσης της ηλικίας, είτε σε φυσικό, είτε σε ψηφιακό περιβάλλον».

«Αναλάβαμε να φτιάξουμε τρεις πλατφόρμες οι οποίες θα είναι έτοιμες τέλος Οκτώβρη. Η πρώτη είναι μια πλατφόρμα για να δηλώνονται οι ιδιωτικές εκδηλώσεις, έτσι ώστε για παράδειγμα σε ένα κλαμπ να μπορεί να μπει παιδί, αλλά μόνο σε ιδιωτική εκδήλωση. H δεύτερη πλατφόρμα έχει να κάνει με τα σημεία στα οποία θα πωλούνται τα προϊόντα άτμισης, ένα τοπίο το οποίο δεν είχε χαρτογραφηθεί έως τώρα και το τρίτο κομμάτι είναι πλέον η δυνατότητα επιβεβαίωσης της ηλικίας από την πλευρά των ανθρώπων που πουλάνε μέσω των ψηφιακών πορτοφολιών και των ψηφιακών ταυτοτήτων», σημείωσε ο κ. Παπαστεργίου.

Ο υπουργός σημείωσε ότι από το τέλος Οκτωβρίου η πώληση καπνικών προϊόντων και αλκοόλ μέσω kids wallet μέσω σκαναρίσματος της ταυτότητας. «Δεν μπορούμε να πουλάμε καπνικά προϊόντα και αλκοόλ σε ανήλικους».

Τι γίνεται με το μητρώο αυτοκινήτων

Σε ότι έχει να κάνει το ψηφιακό μητρώο που ετοιμάζει το υπουργείο για τα οχήματα, ο κ. Παπαστεργίου σημείωσε ότι μετά το μητρώο πωλητών ακολουθεί το μητρώο αυτοκινήτων.

«Η πρώτη αντιστοίχιση έγινε το καλοκαίρι, τον Αύγουστο πήραμε τα αυτοκίνητα, τα οποία είναι ασφαλισμένα και δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας και το ανάποδο. Περίπου σε μία εβδομάδα πήραν τα πρώτα ειδοποιητήρια σε email και σε λίγες περιπτώσεις, σε λιγότερες από 1.000 πήγαν οι επιστολές όπου λένε το εξής: ότι ελέγξτε αυτά τα στοιχεία στο αυτοκίνητό σας, αν το έχετε ασφαλίσει ή αν έχετε πληρώσει τέλη, γιατί σε έλεγχο που κάναμε τον Αύγουστο είδαμε πως ένα από τα δύο δεν είναι πληρωμένα», σημείωσε.

Επιπλέον, ο υπουργός τόνισε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πρόστιμα, σημειώνοντας «δίνουμε ένα διάστημα μερικών εβδομάδων να τακτοποιηθεί η εκκρεμότητα».

Τέλος, ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε ότι στο δεύτερο έλεγχο που θα τρέξει τον Νοέμβριο, τον οποίο αναλαμβάνει η ΑΑΔΕ, θα υπάρχουν και τα αντίστοιχα πρόστιμα.