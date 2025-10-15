Τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στην Άννα Κυριακού στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Η αγαπημένη «Μπεμπάκα» έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου σε ηλικία 96 ετών.

«Είμαι πολύ συγκινημένος. Μια ολόκληρη ζωή γεμάτη. Έφυγε ευτυχισμένη. Στο πλευρό της είχε και τον γιο της και τον εγγονό της κι έχοντας ολοκληρώσει το όνειρο ζωής της που ήταν το βιβλίο, η βιογραφία της. Τα έκανε όλα στη ζωή της, αγαπήθηκε από τον κόσμο» είπε ο γιος της Χρήστος Αποστολίδης στην κηδεία.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης έστειλε στεφάνι, με το οποίο εξέφρασε στην οικογένειά της Άννας Κυριακού τα συλληπητήριά του.

Το παρών στο τελευταίο αντίο έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, η Νάντια Μουρούζη, ο Σπύρος Μπιμπίλας κ.ά.