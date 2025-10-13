Μία από τις τελευταίες εκπροσώπους του αλησμόνητου, παλιού ελληνικού κινηματογράφου, η Άννα Κυριακού, έφυγε από τη ζωή το πρωί της Δευτέρας, σε ηλικία 95 ετών, σκορπώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό και μη κόσμο.

Η αγαπημένη ηθοποιός, που είχε χαρίσει αξέχαστες στιγμές και στο τηλεοπτικό κοινό ως «θεία Μπεμπέκα» στις λατρεμένες «Τρεις Χάριτες» των πρώτων ετών του Mega, ήταν από τις τελευταίες επιζώσες των θρυλικών ταινιών του αξεπέραστου Βασίλη Λογοθετιδη.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο επίσης ηθοποιός και βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Σπύρος Μπιμπίλας. Η κηδεία της Άννας Κυριακού θα τελεστεί την Τεταρτη 15 Οκτωβρίου στο Α’ Κοιμητήριο της Αθήνας στις 11 το πρωί.

«Ένα αντίο γεμάτο αγάπη στην λατρεμένη μας Άννα Κυριακού, που έφυγε σήμερα το πρωί από τη ζωή στα 95 της.. Ένας τόσο ζεστός, χαρισματικός και ταλαντούχος άνθρωπος της τέχνης μας, που κόσμησε με την παρουσία της το θέατρο μας, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, πάνω από 70 χρόνια…Η θρυλική θεία Μπεμπέκα των ΤΡΙΩΝ ΧΑΡΙΤΩΝ που αγαπήθηκε από το κοινό και η τελευταία επιζώσα από τις θρυλικές ταινίες του σπουδαίου Βασίλη Λογοθετίδη. Θα την έχουμε πάντα στην καρδιά μας όλοι οι άνθρωποι του θεάτρου και το κοινό. Πρόσφατα ολοκλήρωσε και το βιβλίο της ζωής της. θα την αποχαιρετήσουμε την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στο Α’ Κοιμητήριο της Αθήνας, στις 11 το πρωι. Θερμά συλλυπητήρια στον φίλο μας, τον αγαπημένο της γιο Χρηστο».