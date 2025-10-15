Ο Κώστας Μπουρούσης, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», αφηγείται στον Γιάννη Θ. Διαμαντή όσα είδε βρισκόμενος στο Άγιο Όρος, από τη στιγμή της άφιξης μέχρι την ώρα της αναχώρησης. Οι συνήθειες των μοναχών, η μοναστηριακή γαστρονομία και το φυσικό περιβάλλον του Άθωνος.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «Τρεις μέρες στο Άγιο Όρος: Ένα ταξίδι γαλήνης και πνευματικότητας» θα ακούσετε:

1:18 Ο προγραμματισμός ενός ταξιδιού στο Άγιον Όρος: Μετακίνηση και διαμονή.

3:37 Τι είδους άνθρωποι επισκέπτονται τον Άθωνα.

4:37 Ο μοναδικός κανόνας του Αγίου Όρους σχετικά με τις αποσκευές των επισκεπτών.

5:17 Το γαλήνιο κλίμα που επικρατεί πριν καν αφιχθεί κανείς στην περιοχή.

6:37 Πώς μοιάζουν τα κελιά όπου διαμένουν οι επισκέπτες στο Άγιον Όρος.

7:25 Με τι ασχολούνται οι άνθρωποι που ταξιδεύουν στον Άθωνα.

8:25 Μια τυπική μέρα στις μονές Ξενοφώντος και Βατοπαιδίου.

9:55 Μερικές συνταγές της περίφημης μοναστηριακής κουζίνας του Αγίου Όρους.

12:50 Οι καθημερινές δουλειές των μοναχών και η συνεισφορά των επισκεπτών σε αυτές.

14:05 Τι διαφορετικό έχει η ζωή στον Άθωνα από την κοσμική ζωή.

15:25 Το τέλος της ημέρας στο Άγιον Όρος.

16:32 Πόσο κοντά βρίσκονται οι μοναχοί με τις συνήθειες της κοσμικής ζωής.

