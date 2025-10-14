Πέθανε ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς σε ηλικία 80 ετών.
Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η σύντροφός του, μιλώντας στην εκπομπή Πρωινό του ΑΝΤ1, σημειώνοντας πως η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη, στο Ελληνικό, στις 12:00.
Ο Άλκης Γιαννακάς έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τις ταινίες Ένας ντελικανής (1963) και Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη (1965). Ως «ρεμάλι» της Φωκίωνος Νέγρη έγινε ευρύτερα γνωστός ως «ο ωραίος κακός του σινεμά».
Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 αποσύρθηκε οριστικά από το θέατρο και τα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας μια πιο ήσυχη ζωή στην Αθήνα.
Η ταινία που καθιέρωσε τον Αλκη Γιαννακά
Η φιλμογραφία του Άλκη Γιαννακά
- 1958: Ένας ήρως με παντούφλες
- 1963: Τα παλιόπαιδα
- 1963: Ένας ντελικανής
- 1964 Ο παράς και ο φουκαράς
- 1964: Μονεμβασιά
- 1964: Η σοφερίνα
- 1964: Αδικημένη
- 1964: Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη
- 1966: Τα μυστικά της αμαρτωλής Αθήνας
- 1966: Ο παρθένος
- 1968: Στα σύνορα της προδοσίας
- 1969 Ο Νταβέλης
- 1969: Ζαβολιές
- 1970: Οι γενναίοι του Βορρά
- 1970: Μια γυναίκα στην Αντίσταση
- 1970: Η ταξιτζού Άλκης
- 1970: Οι τρεις ψεύτες
- 1971: Μαντώ Μαυρογένους
- 1971: Καταναλωτική κοινωνία
- 1971: Κάθε ναυάγιο και μια κόλαση
- 1971: Ιδιωτική μου ζωή
- 1982: Παγίδα στην Ελλάδα
- 1986: Τα λιγούρια
- 1986: Ο τρελοξενύχτης
- 1987: Όλοι τους τρελοί εκτός από εμένα
- 1987: Η γειτονιά των τρελών
- 1987: Αρχηγέ προχώρα σε θέλει άλλη χώρα
- 1988: Η χήρα με τα κόκκινα Ντίνος
- 1990: Κόκκινο χρυσό