Πέθανε ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς σε ηλικία 80 ετών.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η σύντροφός του, μιλώντας στην εκπομπή Πρωινό του ΑΝΤ1, σημειώνοντας πως η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη, στο Ελληνικό, στις 12:00.

Ο Άλκης Γιαννακάς έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τις ταινίες Ένας ντελικανής (1963) και Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη (1965). Ως «ρεμάλι» της Φωκίωνος Νέγρη έγινε ευρύτερα γνωστός ως «ο ωραίος κακός του σινεμά».

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 αποσύρθηκε οριστικά από το θέατρο και τα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας μια πιο ήσυχη ζωή στην Αθήνα.

