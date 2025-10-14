Κρατούμενος μέχρι αύριο το μεσημέρι οπότε και θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, μετά από αναβολή που δόθηκε σήμερα, θα παραμείνει ο άντρας που συνελήφθη για την επίθεση σε βάρος 43χρονης οδηγού στην οδό Ηλιουπόλεως.

Σε βάρος του, ασκήθηκε νωρίτερα ποινική δίωξη για τέσσερα πλημμελήματα που αφορούν επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη βία, εξύβριση και απειλή.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές όπου η δίκη αναβλήθηκε προκειμένου ο κατηγορούμενος να βρει δικηγόρο.

Το δικαστήριο διέταξε να παραμείνει κρατούμενος ως την δίκη.

Όπως δήλωσε στο δικαστήριο ο κατηγορούμενος, είναι επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ιδιωτικού ιατρείου, στα νότια προάστια και όχι πλαστικός χειρουργός, όπως αναφέρεται στον Τύπο.

Το θύμα της υπόθεσης ήταν στο δικαστήριο.

Η 43χρονη γυναίκα ζήτησε να υποβληθεί ο κατηγορούμενος σε τοξικολογικές εξετάσεις.