Εγκεφαλικά νεκρό είναι το 3χρονο κοριτσάκι από τη Μ. Βρετανία που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Νοσοκομείο Ρόδου.

Υπενθυμίζεται ότι το οκριτσάκι εντοπίστηκε νωρίτερα το μεσημέρι της Τρίτης (14/10) χωρίς τις αισθήσεις του στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου στην περιοχή του Λάρδου.

Το τρίχρονο κοριτσάκι υποβλήθηκε σε αξονική και διαπιστώθηκε ότι ο εγκέφαλος έχει οίδημα. «Υπάρχει εγκεφαλικός θάνατος» δήλωσε στο dimokratiki.gr, ο αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου Μιχάλης Σοκορέλος.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του θείου της 3χρονης και του υπευθύνου του ξενοδοχείου, ενώ συνεχίζεται η προανάκριση για το πως το παιδί ηλικίας περίπου 3 ετών βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα.

Το παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, το οποίο μεταφέρθηκε σήμερα το μεσημέρι (14/10) με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, λίγο μετά τις 12.30 μ.μ.