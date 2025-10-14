Συνελήφθη ο φερόμενος εκτελεστής της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, ο άλλος 22χρονος που κατανομάστηκε από τον συνεργό του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός είναι έλληνας πολίτης με καταγωγή από τη Βρετανία και διέμενε στην Καλλιθέα. Ο ίδιος συνελήφθη έξω από το σπίτι του την ώρα που ετοιμαζόταν να βγει.

Ο συνεργός του φερόμενου δράστη

Συνελήφθη ο 22χρονος συνεργός του δολοφόνου του εγκλήματος στην Φοινικούντα, ο οποίος δε κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό. Ο νεαρός ανέφερε ότι ήταν απλά συνεπιβάτης και συνεργός του εκτελεστή. Μάλιστα, ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ηθικός αυτουργός και πως έδρασαν μόνοι τους οι δύο άνδρες.

Παράλληλα, ο 22χρονος ισχυρίστηκε ότι βιάστηκε στα 19 του χρόνια από τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Ενώ ανέφερε πως δέχθηκε δύο φορές επίθεση από τον 68χρονο. Ακόμα, σημείωσε ότι πήγαινε και ζητούσε χρήματα από το θύμα, καθώς εκείνος είχε οικονομικά προβλήματα και ήταν φτωχός.

Σχετικά με τον εκτελεστή πρόσθεσε ότι οι δυο τους έχουν φιλική σχέση.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι αστυνομικοί είχαν ταυτοποιήσει και τους δυο από την Κυριακή και είχαν διαπιστώσει ότι και οι δύο εμπλεκόμενοι είναι 22 ετών και διαμένουν στην Καλλιθέα. Όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. κανένας από τους δύο δεν κατάγεται από τη Φοινικούντα. Αναμένεται το ένταλμα σύλληψης από εισαγγελέα. Ο φυσικός αυτουργός είναι ο άλλος 22χρονος και δεν έχει συλληφθεί ακόμα.

Η στιγμή που 22χρονος έφτασε στη ΓΑΔΑ

Στη ΓΑΔΑ βρέθηκε το πρωί αυτοβούλως ένας άγνωστος άνδρας στις αρχές ο οποίος ανέφερε ότι έχει εμπλοκή στην άγρια δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Η πρώτη ενημέρωση από την αστυνομία ήταν ότι επρόκειτο για πρόσωπο από το συγγενικό περιβάλλον του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε άγρια, ωστόσο όπως αποδείχτηκε δεν είχε συγγενικούς δεσμούς με το θύμα.

Ο άνδρας αυτή τη στιγμή καταθέτει στους αστυνομικούς του Ανθρωποκτονιών μαζί του βρίσκεται και ο δικηγόρος του. Ο άνδρας που ανέφερε ότι γνωρίζει πολλά για την στυγερή δολοφονία, παρουσιάστηκε αυτοβούλως.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν πρόκειται να δώσει μόνο κάποιες πληροφορίες για το έγκλημα ή αν σκοπεύει να αναφέρει εμπλοκή του στο διπλό φονικό που έχει συγκλονίσει τη Μεσσηνία.