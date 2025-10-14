Ένα ακόμη περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου στη Λεωφόρου Συγγρού, στο ύψος της Δάφνης, όταν γνωστός πλαστικός χειρουργός επιτέθηκε σε 42χρονη οδηγό, έπειτα από λογομαχία που είχαν στον δρόμο.

Σε έξαλλη κατάσταση, ο πλαστικός χειρουργός φέρεται να προσπέρασε, να ακινητοποίησε το όχημά της και να βγήκε έξω. Όπως κατήγγειλε το θύμα στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, την άρπαξε από τα μαλλιά και τη χτύπησε με μανία μέσα στο αυτοκίνητό της.

«Ήθελε να με σκοτώσει»

«Είχα ταραχτεί. Στο τέλος μού έκλεισε τον δρόμο, βγήκε και έξω από το αμάξι. Με έπιασε από τα μαλλιά, ήθελε να με βγάλει έξω, να με σκοτώσει. Από τη βία που μου άσκησε έχουν κοπεί τα μαλλιά μου από τη δεξιά πλευρά. Μου χτύπησε το κεφάλι στο τιμόνι» είπε η 42χρονη.

Φωτογραφίες που προβλήθηκαν στην εκπομπή δείχνουν εμφανή σημάδια κακοποίησης και ότι της λείπει τούφα μαλλιών.

Παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο

H Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης για τέσσερα πλημμελήματα σε βάρος πλαστικού χειρουργού και συγκεκριμένα για τα αδικήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της παράνομης βίας, της εξύβρισης και της απειλής.

Ο γιατρός συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων, ενώ η 42χρονη υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση.