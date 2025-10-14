Χθες Δευτέρα 13 Οκτωβρίου ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, παρέστη στην τελετή παραλαβής του πρώτου μαχητικού αεροσκάφους F-35 της Βελγικής Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αεροπορική Βάση Florennes.

Η παρουσία του Αρχηγού ΓΕΑ στην τελετή, «ανέδειξε το σταθερό ενδιαφέρον της Πολεμικής Αεροπορίας για την εξέλιξη τεχνολογιών αιχμής και τη διατήρηση στενών δεσμών με συμμαχικές χώρες».

Η τελετή παράδοσης πραγματοποιήθηκε στην Αεροπορική Βάση Florennes του Βελγίου όπου ο Αρχηγός του ΓΕΑ συναντήθηκε με τον Βέλγο ομόλογό του Major General Geert De Decker με τον οποίο συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.