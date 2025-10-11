Η ώρα της δίκης για τα Τέμπη

ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗ

Τα βλέμματα όλων των ενδιαφερόμενων για τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας ήταν στραμμένα στην εκδήλωση για την παρουσίαση του τόμου για την Τεχνητή Νοημοσύνη που επιμελήθηκε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, αλλά εκεί δε συνέβη τίποτα άξιο λόγου, πέρα από μια ψυχρότητα που παρατηρήθηκε στη χειραψία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κώστα Καραμανλή, αφού ο Αντώνης Σαμαράς επέλεξε να μην παραστεί.

Αντιθέτως, συνέβησαν πολλά εκεί που δεν κοίταζε κανείς. Η νεολαία του κυβερνώντος κόμματος είχε το συνέδριό της, το οποίο κάποια στιγμή έφτασε στην κορυφαία δημοκρατική διαδικασία τέτοιων συνεδρίων, δηλαδή τη στιγμή που οι σύνεδροι θα ψηφίσουν για τις θέσεις που έχουν ήδη μοιραστεί μεταξύ των διαφόρων «φυλών» της εσωκομματικής ανθρωπογεωγραφίας.

***

Ίσως θα διαβάσατε ότι η πλευρά του Νίκου Δένδια έχει παράπονα ότι είναι ριγμένη στη μοιρασιά, κυρίως γιατί δεν επανεξελέγη στη θέση του αντιπροέδρου ο εκλεκτός του υπουργού και στενός του συνεργάτης Γιάννης Φυτόπουλος και ότι αυτό αποδόθηκε σε παρέμβαση του ίδιου του πρωθυπουργού, ο οποίος θέλησε έτσι να εκφράσει την δυσαρέσκειά του σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Άμυνας για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Ο φίλος μου, που παρακολουθεί από διαστροφή τα όσα συμβαίνουν στο κυβερνών κόμμα, μου λέει ότι αυτά είναι σαχλαμάρες. Στο συνέδριο δεν υπήρχαν δύο «πόλοι», αυτός που πρόσκειται στον Κ. Μητσοτάκη κι αυτός που πρόσκειται στον Ν. Δένδια. Υπήρχαν τρεις.

***

Ο τρίτος, και ισχυρότερος, όπως αποδείχθηκε, ήταν του πρωθυπουργικού ανιψιού Γρηγόρη Δημητριάδη και είχε σκοπό να «ρίξει» στη μοιρασιά, όχι μόνο τον επίδοξο διάδοχο του προέδρου της ΝΔ, αλλά και τον ίδιο τον πρόεδρό της. Επιχείρησαν να επέμβουν, αρχικά ο στενός συνεργάτης του Κ. Μητσοτάκη, Θανάσης Νέζης και αφού αυτός έφαγε κυριολεκτικά «πόρτα», ακολούθησε ακόμη υψηλότερα ιστάμενος, ο οποίος δεν είχε καλύτερη τύχη.

Έτσι, χρειάστηκε να ασχοληθεί προσωπικά ό ίδιος ο αρχηγός του κόμματος, ο οποίος βελτίωσε τους συσχετισμούς υπέρ του, αλλά αυτή η βελτίωση κόστισε στον Ν. Δένδια, μια και η πρωθυπουργική παρέμβαση δε στάθηκε ικανή να μειώσει την δύναμη των «Δημητριαδικών» κι έτσι την πλήρωσαν οι «Δενδικοί». Ο Δημητριάδης, πρόσθεσε ο φίλος μου, ο οποίος δεν έχει χωνέψει το άδειασμα από τον θείο του στη ΔΕΘ, κινείται καθημερινά, αναπτύσσοντας δίκτυο εντός του κόμματος. Οι δε άσπονδοι φίλοι της οικογένειας λένε ότι η σκληρή κομματική βάση της ΝΔ βλέπει με μεγαλύτερη συμπάθεια τον ανιψιό από τον θείο!

***

Η Ομάδα Αλήθειας συνεχίζει την εκστρατεία της για τη διάσωση του κρατικού προϋπολογισμού, με τον καταλογισμό των εξόδων των επαναπατρισθέντων από τη Γάζα εις βάρος τους. Επειδή, από ταμειακής απόψεως, δε βλέπω να πηγαίνει καλά αυτό, τους προτείνω να στραφούν κατά της Σουηδίας, μια και μαζί με τους δικούς μας επαναπατρίστηκε δαπάναις μας και η Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ. Απορώ μάλιστα πώς την έχουν αφήσει ακόμη στο απυρόβλητο, μια και η ακτιβίστρια είναι κάρφος στους οφθαλμούς των τραμπικών, ανά τον πλανήτη, επομένως και της «ιδιωτικής» ενημερωτικής ομάδας.

***

Η ώρα της δίκης για τα Τέμπη

Θέμα ημερών, από ό,τι μαθαίνω, είναι πλέον ο προσδιορισμός της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη, δίκη που θα γίνει, κατά πάσα πιθανότητα, τον προσεχή Μάρτιο. Η ανακοίνωση της ημερομηνίας της δίκης αναμένεται τις επόμενες ημέρες και έως την έναρξη της, θα ολοκληρωθούν διαδικαστικά θέματα (επιδόσεις και λοιπά), αλλά και μεταφράσεις της ογκωδέστατης δικογραφίας στα ιταλικά, διότι υπάρχουν και κατηγορούμενοι, ιταλικής υπηκοότητας, υψηλόβαθμα στελέχη της Hellenic Train.

Στη δίκη, θα εξεταστούν τα πάντα και τα πορίσματα από τις εκταφές των σορών, μετά την ικανοποίηση των αιτημάτων του Πάνου Ρούτσι και άλλων συγγενών. Και μια και ο λόγος για την τραγωδία στα Τέμπη, σας πληροφορώ πως συγκροτήθηκε το Δικαστικό Συμβούλιο για τον πρώην υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή, που έχει παραπεμφθεί με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών για πλημμέλημα.

Όπως μαθαίνω, ανακριτής σε αυτή την πολύ σοβαρή πτυχή των δικαστικών ερευνών για το σιδηροδρομικό δυστύχημα, ορίστηκε ο νεότερος αρεοπαγίτης από αυτούς που κληρώθηκαν από τη Βουλή, ο Ηλίας Γιαρένης. Και από ό,τι με ενημερώνουν πηγές μου στον Άρειο Πάγο, ήδη ξεκίνησε να διαβάζει την δικογραφία που είναι τεράστια…

***

Κόκκινο πανί η κυβέρνηση για αγρότες Ένα από τα παραδοσιακά κοινά της Νέας Δημοκρατίας, οι αγρότες, είναι έξω φρενών με τους κυβερνητικούς χειρισμούς, για τις πληρωμές του Ντάνιελ, που ακόμη δεν έχουν εξοφληθεί, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και με την ευλογιά, που, όπως λένε, τους έδωσε τη χαριστική βολή. Η δυσφορία αυτή μεταφέρεται στους βουλευτές της περιφέρειας, οι οποίοι εμφανίζονται έντονα προβληματισμένοι, για το πώς θα εκφραστεί αυτή η δυσφορία στην κάλπη, τώρα που τα πράγματα είναι δύσκολα. Μαθαίνω όμως ότι θα γίνουν κινήσεις κατευνασμού τις επόμενες ημέρες, καθώς η πρώτη μεγάλη σύσκεψη του αρμόδιου υπουργού Κώστα Τσιάρα με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων, δεν απέδωσε.

***

Το βιβλίο της Ντόρας

Μιλώντας για βιβλία, το επόμενο που αναμένεται είναι αυτό της Ντόρας Μπακογιάννη, που θα βγει στην κυκλοφορία με το νέο έτος. Το γεγονός ότι θα είναι αυτοβιογραφικό, δε σημαίνει ότι δεν θα έχει πολιτικό ενδιαφέρον, αφού η ζωή της Ντόρας είναι συνυφασμένη με την πολιτική και αναπόφευκτα θα αναφέρεται σε όλα όσα έχει ζήσει στην μακρά καριέρα της. Όσο για τον τίτλο του βιβλίου, μη με ρωτάτε, γιατί δεν τον αποκαλύπτει.

***

Η ομιλία Καραμανλή που έρχεται Και επειδή οι…πρώην είναι πολύ της μόδας, μαθαίνω ότι ο Κώστας Καραμανλής δε θα απαντήσει στα περί «ακινησίας» που τού απέδωσε στην εξωτερική πολιτική ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην παρουσία του στην εκδήλωση της Παναθηναϊκής, στις 15 Οκτωβρίου, για την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να εστιάσει στα θέματα της δικαιοσύνης και στους κινδύνους που ελλοχεύουν λόγω της κρίσης εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

***

Πυρά Σαλμά κατά ΝΔ

Εκνευρισμό προκάλεσαν οι (μη) απαντήσεις του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον ανεξάρτητο βουλευτή, Μάριο Σαλμά. Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο Σαλμάς υπέβαλε επίκαιρη ερώτηση στον υφυπουργό για το καλώδιο διασύνδεσης με την Κύπρο, αλλά όσα είπε ο Νίκος Τσάφος, είτε δεν ικανοποίησαν τον βουλευτή είτε είχε προαποφασίσει να κάνει σόου, με αποτέλεσμα να φωνάζει εκτός μικροφώνου «ντροπή, ντροπή».

Χρειάστηκε η επέμβαση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, για να πέσουν οι τόνοι και τελικά ο ανεξάρτητος και πρώην «γαλάζιος» βουλευτής αποχώρησε από την αίθουσα.

***

Αναβολή για Τυχεροπούλου Η Παρασκευή Τυχεροπούλου, το πρόσωπο που λένε ότι αποκάλυψε τις πτυχές του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κλήθηκε από την εξεταστική επιτροπή να καταθέσει, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου. Ωστόσο, η ίδια επικαλέστηκε κώλυμα, εξηγώντας ότι έως και το τέλος του μήνα, θα πρέπει να παραβρεθεί σε δίκες που εξελίσσονται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το πιθανότερο είναι ότι η κατάθεση της Τυχεροπούλου θα πραγματοποιηθεί μετά τις 20 Οκτωβρίου.

***

Μήπως μείνουν ιδέες;

Την πρόταση του Στέργιου Καλπάκη για διεξαγωγή 13 συνεδρίων στις ισάριθμες περιφέρειες της χώρας, με συμμετοχή στελεχών, αυτοδιοικητικών και φορέων από όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, μού μετέφερε συνεργάτης μου. Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ έχει καταλήξει ότι μέσα από αυτήν την «από τα κάτω» διαδικασία, θα καταστεί σαφές ότι «δε μας ενδιαφέρει απλά μια συγκόλληση ή άθροιση δυνάμεων με στενά εκλογικές σκοπιμότητες».

Ούτε πως, μετά την παραίτηση Τσίπρα, η Κουμουνδούρου λειτουργεί πια «με αντανακλαστικά περιχαράκωσης και λογικές σκαντζόχοιρου».

Καλή η πρόθεση θα πω, στο πνεύμα όσων όντως οραματίζονται την κατάθεση προς την κοινωνία μιας ενιαίας εναλλακτικής πρότασης. Αρκεί βέβαια να μη μείνει εκ νέου στη μέση. Διότι πολύ πρόσφατα, επί Κασσελάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε κάτι αντίστοιχο, αρχίζοντας από Δυτική Μακεδονία και Θεσσαλία. Τρίτο περιφερειακό συνέδριο δεν υπήρξε όμως. Οι εξελίξεις πρόλαβαν τον πρώην πρόεδρο του κόμματος. Αφήστε που δεν είναι καθόλου βέβαιη η παρουσία των τοπικών κομματικών στελεχών.