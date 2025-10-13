Μετανιωμένος εμφανίζεται ο 13χρονος που τραυμάτισε με μαχαίρι έναν 12χρονο συμμαθητή του έξω από το σχολείο τους στην Τρίπολη, γεγονός που έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

«Δεν ήθελα να κάνω κακό στον φίλο μου. Ζητώ συγγνώμη και περιμένω να βγει από το νοσοκομείο, να γίνει καλά και να είμαστε πάλι φίλοι», ανέφερε ο νεαρός, μιλώντας στο Star.

Η οικογένεια του 13χρονου επιδιώκει να πέσουν οι τόνοι, ενώ ο ανακριτής του επέβαλε περιοριστικούς όρους, απόφαση που ενδέχεται να οδηγήσει σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για ένα από τα δύο παιδιά.

Ο πατέρας του 13χρονου σημείωσε πως «όλα θα πάνε καλά και για τα δύο παιδάκια», προσθέτοντας ότι ο γιος του «είναι μετανιωμένος για ό,τι συνέβη».

«Υπάρχει πρόβλημα με το μάτι»

Το 12χρονο παιδί παραμένει στο Νοσοκομείο Παίδων, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του. Οι τραυματισμοί του είναι σοβαροί, καθώς υπάρχει ανησυχία για την όρασή του.

Ο πατέρας του δήλωσε πως «υπάρχει πρόβλημα με το μάτι του, δεν μπορεί να δει — το παιδί είναι ακόμη σε σοκ και δεν μιλάει».

Η γιαγιά του 12χρονου πρόσθεσε ότι «ο εγγονός μου είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Ελπίζουμε ο Θεός να τον βοηθήσει να το ξεπεράσει. Περνάμε μαζί το καλοκαίρι και πιστεύω πως θα τα καταφέρει».

Οι γιατροί συνεχίζουν τις προσπάθειες για τη διατήρηση της όρασής του, ενώ και οι δύο οικογένειες βρίσκονται σε στενή ψυχολογική υποστήριξη μετά το συγκλονιστικό περιστατικό.