Την Τρίπολη επισκέφτηκε η Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου για τα επίσημα εγκαίνια της Δημοτικής Πινακοθήκης “Φίλιππος Τσιχριτζής”, μετά από πρόσκληση του δημάρχου Τρίπολης Κωνσταντίνου Τζιούμη.

Η παρουσία της πρώην Προέδρου της Επιτροπής “Ελλάδα 2021” στην καρδιά της Αρκαδίας εντάσσεται στον κύκλο των επισκέψεών της σε όλη τη χώρα, προκειμένου να δει από κοντά ολοκληρωμένα τα έργα που χρηματοδότησε ή στήριξε η Επιτροπή στο πλαίσιο του Εορταστικού Προγράμματος για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση.

Στην τελετή των εγκαινίων της Δημοτικής Πινακοθήκης Τρίπολης, η οποία συνδυάστηκε με τον τριήμερο εορτασμό των 204 χρόνων από την Απελευθέρωση της Τριπολιτσάς, παραδόθηκε στους δημότες πλήρως αποκατεστημένο το νεοκλασικό οίκημα-κόσμημα με τις εντυπωσιακές οροφογραφίες που κληροδότησε στο δήμο το 1999 ο φιλότεχνος Τριπολίτης Φίλιππος Τσιχριτζής, υπό τον όρο να στεγάσει τη συλλογή έργων τέχνης του δήμου.

Η δημιουργία ενός νέου πολιτιστικού τοπόσημου αντάξιου της ιστορίας και της πνευματικής παράδοσης της Τρίπολης, το οποίο αποτελεί πόλο έλξης και ζωντανό κύτταρο τέχνης και ζωής που ενώνει το χθες με το σήμερα, έγινε πραγματικότητα μετά από 26 χρόνια, χάρη στη έγκριση της Επιτροπής “Ελλάδα 2021” να ενταχθεί το έργο μελέτης, συντήρησης και αποκατάστασης του κτιρίου στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” του Υπουργείου Εσωτερικών.

Παράλληλα και συμπληρωματικά, η Επιτροπή είχε εγκρίνει επίσης τη δημιουργία του Ψηφιακού Μουσείου της Τρίπολης, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα “Α. Τρίτσης” και εγκαινιάστηκε πριν από ένα χρόνο συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια της πόλης και στη μετάβαση στη νέα εποχή.

Όπως είπε η Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη στον χαιρετισμό που απηύθυνε στην τελετή των εγκαινίων, “είναι μια ένεση αισιοδοξίας να βλέπω σήμερα ολοκληρωμένα τα έργα που υποστηρίξαμε ή επιχορηγήσαμε απευθείας από το χορηγικό και νομισματικό μας πρόγραμμα, χωρίς ουδεμία επιβάρυνση του Έλληνα φορολογούμενου. Γιατί αυτό σημαίνει ότι το έργο της Επιτροπής έπιασε τόπο. Τιμήσαμε το παρελθόν ανοίγοντας δρόμους για το μέλλον, με έργα που είχε ανάγκη η κοινωνία και αφήνουν το αποτύπωμά τους σε όλη την Ελλάδα”.

Την αποφασιστική συμβολή της Επιτροπής “Ελλάδα 2021” στην ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της Αρκαδίας, τόνισαν στις ομιλίες τους τόσο ο

δήμαρχος κ. Τζιούμης όσο και οι Υφυπουργοί Εσωτερικών κ. Βασίλης Σπανάκης, Παιδείας κ. Κώστας Βλάσης και Πολιτισμού κ. Ιάσονας Φωτήλας, οι οποίοι ευχαρίστησαν τη Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη για την στήριξη και την προσφορά της.

Τον Αγιασμό των εγκαινίων πραγματοποίησε ο Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κ.κ. Επιφάνιος. Παρόντες στην τελετή ήταν επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Σάββας Χιονίδης, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων, σωματείων και επαγγελματικών ενώσεων. Δυναμική ήταν επίσης η παρουσία επιστημόνων, καλλιτεχνών και φιλότεχνων πολιτών, οι οποίοι αγκάλιασαν το νέο απόκτημα της πόλης