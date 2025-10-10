Εκτός ελέγχου είναι σε αρκετές περιπτώσεις η βία μεταξύ ανηλίκων. Αυτή τη φορά ενεπλάκησαν μαθητές Γυμνασίου στην Τρίπολη που αποφάσισαν να λύσουν τις διαφορές τους με μαχαίρια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο ένας στον λαιμό και ο άλλος στο χέρι. Το ένα αγόρι μάλιστα μεταφέρθηκε στην εντατική του Παίδων Αγία Σοφία.

Στο βίντεο του Star καταγράφεται η στιγμή που ο ανήλικος δέχεται απανωτές μαχαιριές από τον συμμαθητή του, με αποτέλεσμα να ακούγονται σε όλη τη γειτονιά οι κραυγές του για βοήθεια.

«Το σακάτεψε»

«Tου έριξε απανωτές μαχαιριές. Παραλίγο έλειψε να τρυπήσει η καρωτίδα του, στο χιλιοστό δεν τρύπησε. Το έχει τρυπήσει και πίσω από τον αυχένα και στο πλάι δυο μαχαιριές και στον ώμο, το σακάτεψε», λέει ο πατέρας του τραυματία και περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τη στιγμή που ο γιος του δέχτηκε τα χτυπήματα με μαχαίρι. «Δε σταμάταγε να τον χτυπάει. Βγήκε αιμόφυρτος στο δρόμο και ζήταγε βοήθεια» είπε χαρακτηριστικά.

Στο σχόλασμα οι δυο μαθητές πιάστηκαν στα χέρια και η κατάσταση ξέφυγε όταν ο ένας έβγαλε μαχαίρι. Ο πατέρας του δεύτερου παιδιού εξηγεί τι συνέβη. «Τα παιδιά μετά που σχολάσανε τσακωθήκανε. Και κάποιος απ’ τους δύο είχε το μαχαίρι, το χρησιμοποίησαν και οι δύο, πρώτα ο ένας μετά ο άλλος».

Και οι δυο ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Τρίπολης, ο ένας με ελαφρύ τραύμα στο χέρι, ενώ η κατάσταση του δεύτερου ήταν πιο σοβαρή. «Το παιδί είναι σε σταθερή κατάσταση στην εντατική και περιμένουμε νεότερα, αλλά έχει ένα θέμα με το μάτι του, είναι κλειστό το βλέφαρο» είπε.