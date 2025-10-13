Με την πανελλήνια πρώτη της ταινίας «Ανεμώνη» του Ρόναν Ντέι-Λιούις, στην οποία πρωταγωνιστούν ο πατέρας του, Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, ο Σον Μπιν και η Σαμάνθα Μόρτον, κατέβηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής, η αυλαία του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας». Η πρεμιέρα έγινε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με τους Ντέι-Λιούις παρόντες. Ο Ντάνιελ Ντέι- Λιούις, που βρέθηκε στην Αθήνα ως προσκεκλημένος της κυρίας Δάφνης Οικονόμου, προέδρου της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή», παραχώρησε μαζί με τον γιό του Ρόναν, συνέντευξη Τύπου στους δημοσιογράφους, για την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Σε ότι αφορά τα φετινά βραβεία του διαγωνιστικού τμήματος, το Βραβείο Χρυσή Αθηνά Καλύτερης Ταινίας δόθηκε στην ήδη διακεκριμένη γερμανική ταινία «Ο ήχος της πτώσης» (In die Sonne schauen) της Μάσα Σιλίνσκι, η οποία ταινία είχε ήδη διαγωνιστεί στο φετινό φεστιβάλ των Καννών, τον περασμένο Μάιο, κερδίζοντας το βραβείο της επιτροπής.

«Μερικές φορές μπορεί να νιώθεις ότι δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο σε αυτόν τον κόσμο. Και τότε βλέπεις μια ταινία όπως αυτή, που μιλάει μια νέα κινηματογραφική γλώσσα, με τέτοια ευχέρεια, ώστε η παράξενη ιστορία της – για τέσσερις γενιές διαφορετικών γυναικών που στοιχειώνονται από τα ίδια φαντάσματα – να μοιάζει ταυτόχρονα θλιβερή και παιχνιδιάρικη, κλασική και πειραματική, σύγχρονη και αιώνια», αναφέρει στο σκεπτικό της για την ταινία η Κριτική Επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος, που αποτελούνταν από τους εξής: Στίβεν Γουλεϊ (παραγωγός, πρόεδρος) , Τζέσικα Κιανγκ (κριτικός κινηματογράφου – προγραμματίστρια), Μίλχα Μικόλα και Ιωάννα Σπηλιοπούλου (μοντέζ).

Βραβεία Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Κοινού Fischer και ειδική μνεία

Το βραβείο Σκηνοθεσίας της Πόλης των Αθηνών δόθηκε στη Μαίρη Μπρόνστιν για την ταινία «Αν είχα πόδια θα σε κλωτσούσα», για την «ενορχήστρωση ενός κινητικού οπτικού στυλ, ενός ασεβούς, ευφυούς σεναρίου, ενός δυναμικού, εξαιρετικά ακριβούς μοντάζ και μιας εξωφρενικά λαμπρής, κορυφαίας κεντρικής ερμηνείας, που αποτελεί ένα τεράστιο επίτευγμα στη σκηνοθεσία».

Το βραβείο Σεναρίου δόθηκε στην ταινία «Ανάμνηση» της Βλαντλένα Σάντου, για τη «δημιουργία μιας ταινίας που θολώνει τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και αναπαράστασης, μεταξύ της σημερινής γενιάς και της προηγούμενης, μεταξύ θυμάτων και δραστών που αποκαλύπτονται με τη σειρά τους ως θύματα, είναι ένα έργο που ξεκινάει από το σενάριο».

Τέλος, ειδική μνεία δόθηκε στην ταινία «Αχινός» του Χάρις Ντίκινσον, ενώ το βραβείο κοινού Fischer πήγε στην ταινία «Η τούρτα του προέδρου». Η Κριτική Επιτροπή για το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα Ντοκιμαντέρ, αποτελούμενη από τις/τους Εύα Στεφανή (σκηνοθέτιδα, Πρόεδρος) Αλεξάντερ Νανάου (σκηνοθέτης, παραγωγός, κινηματογραφιστής, μοντέρ), Φαμπιάν Μορίς (προγραμματίστρια) και Μαρία Κατσουνάκη (δημοσιογράφος), απένειμε την Χρυσή Αθηνά Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στην ταινία «Κράτα την ψυχή σου στο χέρι και περπάτα» της Σεπιντέ Φαρσί.