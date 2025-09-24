Οι Νύχτες Πρεμιέρας, που φέτος λόγω ειδικών συνθηκών θα διεξαχθούν σε συρρικνωμένη μορφή, διατηρώντας ωστόσο την υψηλή ποιότητα των κινηματογραφικών επιλογών τους, ανακοινώνουν το πλήρες πρόγραμμα της διοργάνωσης.

Η προπώληση των εισιτηρίων (από το www.aiff.gr και τo more.com διαδικτυακά) θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου για τις ειδικές κάρτες διαρκείας και την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου στις 12.00 μμ. για όλους τους θεατές.

Δείτε ΕΔΩ το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των 31ων Νυχτών Πρεμιέρας.

Οι ταινίες του προγράμματος ανά τμήμα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

ΑΝ ΕΙΧΑ ΠΟΔΙΑ ΘΑ ΣΕ ΚΛΩΤΣΟΥΣΑ / IF I HAD LEGS I’D KICK YOU (2025, 113’) Σκηνοθεσία: Μέρι Μπρόνστιν

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΣ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΡΟΖ ΦΛΑΜΙΝΚΟ / THE MYSTERIOUS GAZE OF THE FLAMINGO (2025, 104’) Σκηνοθεσία: Ντιέγκο Σεσπέδες

ΑΧΙΝΟΣ / URCHIN (2025, 99’) Σκηνοθεσία: Χάρις Ντίκινσον

Η ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ / MY FATHER’S SHADOW (2025, 94’) Σκηνοθεσία: Ακινόλα Ντέιβις Τζούνιορ

ΟΜΑΧΑ / OMAHA (2025, 106’) Σκηνοθεσία: Κόουλ Γουέμπλεϊ

Ο ΗΧΟΣ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ / SOUND OF FALLING (2025, 149’) Σκηνοθεσία: Μάσα Σιλίνσκι

REEDLAND (2025,105’) Σκηνοθεσία: Σβεν Μπρέσερ

Η ΤΟΥΡΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ / THE PRESIDENT’S CAKE (2025, 102′) Σκηνοθεσία: Χασάν Χαντί

ΑΝΑΜΝΗΣΗ / MEMORY (2025, 98’) Σκηνοθεσία: Βλαντλένα Σάντου

ΧΡΗΣΙΜΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ / A USEFUL GHOST (2025, 130’) Σκηνοθεσία: Ρατσαπούμ Μπουμπαντσατσόκ

ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΘΥΕΛΛΑ ΞΑΠΟΣΤΑΙΝΩ / I ONLY REST IN THE STORM (2025, 217’) Σκηνοθεσία: Πέντρο Πίνιου

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ / COVER-UP (2025, 117’) Σκηνοθεσία: Λόρα Πόιτρας, Μαρκ Όμπενχαους

Προλογίζουν ο Στέφανος Λουκόπουλος, Διευθυντής του Vouliwatch και η Ελίζα Τριανταφύλλου, Δημοσιογράφος του inside story

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΣΙΛΙΑΝ / THE TALE OF SILYAN (2025, 80’) Σκηνοθεσία: Ταμάρα Κοτέφσκα

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ / ALWAYS (2025, 87’) Σκηνοθεσία: Ντέμινγκ Τσεν

ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗ / FLOPHOUSE AMERICA (2025, 80’) Σκηνοθεσία: Μόνικα Στρόμνταλ

ΚΡΑΤΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΟΥ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΠΕΡΠΑΤΑ / PUT YOUR SOUL IN YOUR HAND AND WALK (2025, 113’) Σκηνοθεσία: Σεπιντέ Φαρσί

Παρουσία της σκηνοθέτιδος

2000 ΜΕΤΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΝΤΡΙΙΒΚΑ / 2000 METERS TO ANDRIIVKA (2025, 109’) Σκηνοθεσία: Μστίσλαβ Τσέρνοφ

ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ / THE HELSINKI EFFECT (2025, 87’) Σκηνοθεσία: ʼρθουρ Φρανκ

ΑΠΟ ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΤΙΑΓΜΕΝΟΙ / THE STUFF WE ARE MADE OF (2025, 106’) Σκηνοθεσία: Σιαμάκ Ετεμαντί

Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση παρουσία των συντελεστών

ΠΟΣΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΑΝΤΕΧΕΙΣ, ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ; / HOW DARK MY LOVE (2025, 109’) Σκηνοθεσία: Σκοτ Γκράτσεφ

Παρουσία συντελεστών και της ηθοποιού ʼζια Αρτζέντο

ΘΡΥΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΤΕΙΧΗ / CUTTING THROUGH ROCKS (2025, 94’) Σκηνοθεσία: Σάρα Κάκι, Μοχαμαντρέζα Εϊνί

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΟΙΚΟΥ / THE WHITE HOUSE EFFECT (2025, 97’) Σκηνοθεσία: Γιον Σενκ, Μπένι Κοέν, Πέντρο Κος

ΟΥΛΤΡΑΣ / ULTRAS (2025, 89’) Σκηνοθεσία: Ράνχιλντ Έκνερ

ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ

LA GRAZIA (2025, 131’) Σκηνοθεσία: Πάολο Σορεντίνο

ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ / NO OTHER CHOICE (2025, 139’) Σκηνοθεσία: Παρκ Τσαν Γουκ

NOUVELLE VAGUE (2025, 106’) Σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ

Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ / THE SECRET AGENT (2025, 158’) Σκηνοθεσία: Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιο

Ο ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ / THE ICE TOWER (2025, 118’) Σκηνοθεσία: Λουσίλ Χατζιχαλίλοβιτς

ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ / AFTER THE HUNT (2025, 139’) Σκηνοθεσία: Λούκα Γκουαντανίνο

ΔΙΔΥΜΟΙ / TWINLESS (2025, 100’) Σκηνοθεσία: Τζέιμς Σουίνι

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ / RESURRECTION (2025, 160’) Σκηνοθεσία: Μπι Γκαν

ΘΕΜΕΛΙΑ ΖΩΗΣ / REBUILDING (2025, 95’) Σκηνοθεσία: Μαξ Γουόκερ-Σίλβερμαν

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΧΙΝΤ ΡΑΤΖΑΜΠ / THE VOICE OF HIND RAJAB (2025, 89’) Σκηνοθεσία: Κάουτερ Μπεν Χάνια

Προλογίζουν εκπρόσωποι του Δικτύου Filmmakers for Palestine Greece

BLUE MOON (2025, 100’) Σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ

ORPHAN / ÁRVA (2025, 132’) Σκηνοθεσία: Λάζλο Νέμες

ΟΝΕΙΡΑ (ΣΕΞ-ΑΓΑΠΗ) / DREAMS (SEX-LOVE) (2024, 110’) Σκηνοθεσία: Νταγκ Γιόχαν Χάουγερουντ

ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΑΜΡΟΥΜ / AMRUM (2025, 93’) Σκηνοθεσία: Φατίχ Ακίν

Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΑΚΙΟΥ / WINTER OF THE CROW (2025, 112’) Σκηνοθεσία: Κάσια Αντάμικ

ΤΖΕΦ ΜΠΑΚΛΕΪ: ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ / IT’S NEVER OVER, JEFF BUCKLEY (2025, 107’) Σκηνοθεσία: Έιμι Μπεργκ

ARCO (2025, 82’) Σκηνοθεσία: Ουγκό Μπιενβενί

BLUE FILM (2025, 82’) Σκηνοθεσία: Έλιοτ Τατλ

ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΝΕΙΣ / THE THINGS YOU KILL (2025, 114’) Σκηνοθεσία: Αλιρέζα Κατάμι

ΤΖΟΝ ΚΑΙ ΓΙΟΚΟ: ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ / ONE TO ONE: JOHN & YOKO (2024, 100’) Σκηνοθεσία: Κέβιν Μακντόναλντ, Σαμ Ράις-Έντουαρντς

ΟΔΟΣ ΜΑΛΑΓΑ / CALLE MÁLAGA (2025, 116’) Σκηνοθεσία: Μαριάμ Τουζανί

ROOFMAN (2025, 126’) Σκηνοθεσία: Ντέρεκ Σιανφράνς

ΚΡΙΣΤΙ / CHRISTY (2025, Ι94’) Σκηνοθεσία: Μπρένταν Κάντι

ΜΗΤΡΙΚΟ ΕΝΣΤΙΚΤΟ / MOTHER’S BABY (2025, 107’) Σκηνοθεσία: Τζοάνα Μόντερ

ΥΣΤΕΡΙΑ / HYSTERIA (2025, 104’) Σκηνοθεσία: Μεχμέτ Ακίφ Μπουγιουκαταλάι

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ / THE MESSAGE (2025, 91’) Σκηνοθεσία: Ιβάν Φαντ

ΜΑΓΓΕΛΑΝΟΣ / MAGELLAN (2025, 160’) Σκηνοθεσία: Λαβ Ντίαζ

YUNAN (2025, 124’) Σκηνοθεσία: Αμίρ Φακχέρ Ελντίν

ΑΝΕΜΩΝΗ / ANEMONE (2025, 121’) Σκηνοθεσία: Ρόναν Ντέι Λιούις

H πανελλήνια πρεμιέρα πραγματοποιείται για τους σκοπούς της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/ Πόρτα Ανοιχτή σε συνεργασία με το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Παρουσία του σκηνοθέτη Ρόναν Ντέι Λιούις και του πρωταγωνιστή Ντάνιελ Ντέι Λιούις

Όλα τα έσοδα της προβολής θα διατεθούν για τους σκοπούς της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή.

ΤΑΙΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΒΟΥΓΟΝΙΑ / BUGONIA (2025, 117’) Σκηνοθεσία: Γιώργος Λάνθιμος

ΤΑΙΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ / THE HISTORY OF SOUND (2025, 127’) Σκηνοθεσία: Όλιβερ Χερμάνους

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΝΙΛ ΤΖΟΡΝΤΑΝ

Απονομή τιμητικού βραβείου στον σκηνοθέτη Νιλ Τζόρνταν για το σύνολο του έργου του.

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΣΧΕΣΗΣ / THE END OF THE AFFAIR (1999, 102’) Σκηνοθεσία: Νιλ Τζόρνταν

Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ιρλανδίας.

Η ΠΟΛΗ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΚΟΙΜΑΤΑΙ 4Κ RESTORATION (1984, 102’) Σκηνοθεσία: Ανδρέας Τσιλιφώνης

Πανελλήνια πρώτη προβολή της 4Κ ψηφιακής αποκατάστασης του φιλμ, παρουσία του σκηνοθέτη και συντελεστών

ΦΩΝΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ / VOICES OF HUMANITY (2025, Παλαιστίνη / Σουδάν / Ουκρανία, 16′) Σκηνοθεσία: Κάι Σερ

Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προλογίζει ο Πέτρος Κρεμόνας, Υπεύθυνος Εκστρατειών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ε.Ε.

ΝΟΙ (2025, Ελλάδα, 15’) Σκηνοθεσία: Νεριτάν Ζιντζιρία

Η μικρού μήκους ταινία του Νεριτάν Ζιντζιρία θα πραγματοποιήσει την αθηναϊκή της πρεμιέρα, παρουσία συντελεστών, ως Ταινία Λήξης του Διαγωνιστικού Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ.

Βρείτε τις ταινίες του τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ, την Κριτική Επιτροπή και τα Βραβεία ΕΔΩ.