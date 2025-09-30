Οι Νύχτες Πρεμιέρας σηκώνουν αυλαία αύριο 1η Οκτωβρίου, με την πανελλήνια πρεμιέρα της «Βουγονίας» του Γιώργου Λάνθιμου, ενώ σημειώνουν ήδη sold out, κυρίως στα previews των ταινιών που έχουν σίγουρο χαρτάκι εξόδου στις ελληνικές αίθουσες.

Λίγες ημέρες πριν την πολυαναμενόμενη άφιξη του Ντάνιελ Ντέι-Λιούις στην Αθήνα για την προβολή της «Ανεμώνης», τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό και την ενίσχυση του έργου της «Πόρτας Ανοιχτής», αλλά και την παρουσία του σκηνοθέτη Νιλ Τζόρνταν σε εκδήλωση προς τιμήν του, ξεχωρίζουμε 10 ταινίες για κινηματογραφικές εξόδους στην Αθήνα.

Δείτε ΕΔΩ το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των 31ων Νυχτών Πρεμιέρας.

Θεμέλια ζωής / Rebuilding

04/10/2025, 22:00, ΑΣΤΥ

07/10/2025, 22:00, ΑΣΤΥ

Νεαρός αγρότης προσπαθεί να ξαναφτιάξει τη ζωή του και μαζί το μέλλον της κόρης του όταν μια πυρκαγιά στην επαρχία του Κολοράντο καταστρέφει μεγάλες εκτάσεις γης, ανάμεσα σε αυτές και τη δική του φάρμα. Πικρό αντίο στο αμερικανικό όνειρο σε καιρούς κλιματικής κρίσης και τεκτονικών πολιτικών αλλαγών, από τον Μαξ Γουόκερ Σίλβερμαν, νέο Αμερικανό σκηνοθέτη που υπογράφει εδώ τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του μετά το «Α Love song». Στον πρώτο ρόλο, ο Τζος Ο’ Κόνορ.

Ανάμνηση/Memory

07/10/2025, 19:45, ΑΣΤΥ

10/10/2025, 22:00, ΑΣΤΥ

Η Ουκρανή σκηνοθέτις Λαντλένα Σάντου, γεννημένη στην Κριμαία το 1982 και σήμερα δραστήρια στον χώρο του κινηματογράφου με βάση της το Άμστερνταμ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανατρέχει στον πρώτο Ρωσο-Τσετσενικό πόλεμο, προσδίδοντας στα προσωπικά της βιώματα οικουμενική διάσταση μέσα από ένα μωσαϊκό αναμνήσεων. Αυτή είναι η πρώτη της ταινία μεγάλου μήκους.

Τζον και Γιόκο: Πρόσωπο με Πρόσωπο / One to One: John & Yoko

07/10/2025, 19:00, ΟΛΥΜΠΙΑ

09/10/2025, 19:00, ΔΑΝΑΟΣ 1

Εντυπωσιακό – σημειώνουν οι γνωρίζοντες – ντοκιμαντέρ που καταγράφει τα γεγονότα αμέσως μετά τη διάλυση των Beatles, όταν ο Τζον Λένον και η Γιόκο Όνο μετακομίζουν στη Νέα Υόρκη το 1971 εν μέσω πολιτικών εξελίξεων μεγάλης κλίμακας σε μια διαδρομή που κορυφώνεται με τη σόλο συναυλία του Λένον. Ο βραβευμένος με Όσκαρ, Κέβιν Μακντόναλντ ανασύρει στην επιφάνεια σπάνιο αρχειακό υλικό και κοινωνικά ντοκουμέντα.

Ξενώνας Αμερική/ Flophouse America

06/10/2025, 20:00, ΑΣΤΥ

10/10/2025, 20:00, ΑΣΤΥ

Διεθνώς αναγνωρισμένη φωτογράφος ντοκιμαντέρ, η Μόνικα Στρόμνταλ περνάει πίσω από την κάμερα ως σκηνοθέτης και καταπιάνεται με μια δυσβάσταχτη συνθήκη, τους ανθρώπους του κοινωνικού περιθωρίου. Πρόκειται για το πορτρέτο ενός παιδιού στα πρώτα χρόνια της εφηβείας του και της οικογένειας του που ζουν στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου σε φτωχικές συνθήκες, δίχως προοπτική για το μέλλον.

Πόσο σκοτάδι αντέχεις αγάπη μου; / How dark my love

08/10/2025, 21:30, ΑΣΤΥ

09/10/2025, 19:30, ΑΣΤΟΡ

Ο βραβευμένος με Emmy παραγωγός και σκηνοθέτης, Σκοτ Γκρέιτσεφ μπαίνει στα ενδότερα της ζωής του underground καλλιτέχνη Τζο Κόουλμαν και της συζύγου του αποκαλύπτοντας την αντισυμβατική και συχνά εξωφρενική ζωή του ζευγαριού. Ένας στοχασμός περί τέχνης, ατομικής ελευθερίας και συνολικής ύπαρξης. Η ταινία προβάλλεται παρουσία των συντελεστών της ταινίας και της ηθοποιού Άζια Αρτζέντο.

Ο χειμώνας του κορακιού / Winter of the Crow

08/10/2025, 21:45, ΔΑΝΑΟΣ 1

Αν σας έλειψαν τα ψυχροπολεμικά θρίλερ, τούτη η παραγωγή που μιλά αγγλικά και πολωνικά, αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για να παρακολουθήσετε την αγωνιώδη διαφυγή μιας Βρετανίδας καθηγήτριας ψυχατρικής που τον παγωμένο Δεκέμβρη του 1981, φτάνει στην Πολωνία για να παραδώσει μια διάλεξη, αλλά εγκλωβίζεται εκεί χωρίς διαβατήριο ενώ μόλις κηρύχθηκε στρατιωτικός νόμος. Την σκηνοθεσία υπογράφει η Κάσια Άνταμικ.

Συγκάλυψη/Cover up

10/10/2025, 19:00, ΔΑΝΑΟΣ 1

12/10/2025, 22:00, ΑΣΤΥ

Η Λόρα Πόιτρας, πολυβραβευμένη σκηνοθέτις και παραγωγός ντοκιμαντέρ (κάτοχος Πούλιτζερ, Οσκαρ και Χρυσού Λέοντα μεταξύ άλλων για το «Όλη η ομορφιά και η αιματοχυσία») και ο Μαρκ Ομπενχαους, σημαντικός παραγωγός, ανατρέχει στα «πιο σκανδαλώδη περιστατικά συνταγματικής κατάχρησης της σύγχρονης αμερικανικής Ιστορίας», ξεκινώντας από το Βιετνάμ και φτάνοντας στη Γάζα. Στο επίκεντρο της αφήγησης είναι ο δημοσιογράφος Σίμουρ Χερς.

Ο Κρυστάλλινος Πύργος / The Ice Tower

06/10/2025, 19:00, ΟΛΥΜΠΙΑ

Ένα δεκαεξάχρονο ορφανό κορίτσι το σκάει από το σπίτι της ανάδοχης οικογένειας στο οποίο μένει, κάπου στη γαλλική επαρχία του ’70, και καταλήγει στην πόλη όπου βρίσκει καταφύγιο στα παρασκήνια του κινηματογραφικού γυρίσματος της «Βασίλισσας του Χιονιού», και στις φτερούγες της πρωταγωνίστριας (Μαριόν Κοτιγιάρ), που κρύβει μυστικά. Η Λουσίλ Χατζιχαλίλοβιτς, Βόσνια επαγγελματίας του κινηματογράφου, υπογράφει μια μυσταγωγική περιπλάνηση στη γυναικεία ψυχοσύνθεση με τη Μαριόν Κοτιγιάρ στον πρώτο ρόλο.

Αυτά που σκοτώνεις/ The Things you Kill

11/10/2025, 19:00, ΔΑΝΑΟΣ 1

Ψυχολογικό θρίλερ από τον Ιρανο-καναδό Αλιρεζά Κατάμι, σκηνοθέτη με ενδιαφέρουσες πολιτισμικές αναφορές καθώς είναι γεννημένος στη φυλή Χαμσέ στο νοτιοανατολικό Ιράν και επηρεασμένος από τις προφορικές παραδόσεις της. «Ένας ακαδημαϊκός τουρκικής καταγωγής που εργάζεται στις ΗΠΑ εξοργίζεται όταν μαθαίνει τον αιφνίδιο χαμό της άρρωστης μητέρας του. Με τις υποψίες γύρω από το θάνατό της να τον στοιχειώνουν, αναθέτει σε έναν απρόσμενο σύμμαχο μια στυγερή πράξη εκδίκησης», διαβάζουμε στην επίσημη σύνοψη της ταινίας, στο σάιτ cinemagazine.gr

Blue Film

04/10/2025, 00:00, CINOBO ΟΠΕΡΑ 1

11/10/2025, 23:00, ΑΣΤΥ

«Η πιο ριψοκίνδυνη και επίμαχη queer ταινία της χρονιάς θίγει ζητήματα και σκαλίζει ταμπού τα οποία υπόσχονται να φέρουν μερίδα του κοινού σε άβολη θέση», διαβάζουμε στο κείμενο του Λουκά Κατσίκα, καλλιτεχνικού διευθυντή των Νυχτών Πρεμιέρας, για την ταινία (cinemagazine.gr). Πρωταγωνιστής στο «Blue Film» είναι ένας αλαζονικός νεαρός σεξεργάτης στο Λος Άντζελες, ο οποίος δέχεται την πρόταση ενός αγνώστου να περάσει μια νύχτα μαζί του με αντάλλαγμα το ποσό των 50 χιλιάδων δολαρίων.

