Τεράστια έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο σε εργοστάσιο πυρομαχικών στο Τενεσί των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να υπάρχουν νεκροί, τραυματίες και αγνοούμενοι, ανέφεραν την Παρασκευή το CNN και άλλα μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τοπικούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με αναφορές η έκρηξη σημειώθηκε σε κτίριο της εταιρείας Accurate Energetic Systems και από αυτήν έχει χάσει επιβεβαιωμένα την ζωή του ένας άνθρωπος, 19 αγνοούνται και πολλοί άλλοι νοσηλεύονται τραυματισμένοι.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της εταιρείας, κατασκευάζει και δοκιμάζει εκρηκτικές ύλες σε μια δασώδη έκταση κοντά στην πόλη Μπάκσνορτ που απέχει 97 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Νάσβιλ. Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα. Ένα από τα οκτώ κτίρια της εταιρείας καταστράφηκε.

Σε δηλώσεις του σε τοπικά μέσα ο σερίφης της κομητείας Χάμφρεϊς ανέφερε πως: «Έχουμε μερικούς ανθρώπους, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε μερικούς που έχουν πεθάνει». Ο δήμαρχος της κομητείας Χίκμαν, Τζιμ Μπέιτς, είπε στο ABC ότι οι αγνοούμενοι είναι τουλάχιστον 13. Τοπικό κανάλι ανέβασε τον αριθμό αυτό σε 19.

Πλάνα από το σημείο, που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης από το τοπικό κανάλι NewsChannel 5, δείχνει αποκαΐδια δίπλα σε αυτοκίνητα, καμένα ολοσχερώς. Καμένα, στρεβλωμένα μέταλλα, που μοιάζουν με δοκάρια από το κτίριο, είναι σκορπισμένα στο χώμα, σχηματίζοντας σωρούς.

Η έκρηξη, που σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 8 το πρωί, ακούστηκε σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων, ακόμη και σε γειτονικές κομητείες.

