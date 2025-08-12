Τουλάχιστον δυο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 10 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής κοκ, είδους στερεού άνθρακα με διάφορες χρήσεις, κατά νεότερο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησε η αστυνομία στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ.

Η έκρηξη έγινε σε εργοστάσιο της Clairton Coke Works, ιδιοκτησίας της αμερικανικής χαλυβουργίας US Steel, περίπου 25 χιλιόμετρα από το Πίτσμπεργκ.

Η τραγωδία, τα αίτια της οποίας παραμένουν άγνωστα ως τώρα, συνέβη «στον εσωτερικό τομέα, όπου βρίσκονται μπαταρίες εγκαταστάσεων παραγωγής κοκ», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζέιμς Μανταλίνσκι, εκπρόσωπος της αστυνομίας στην κομητεία Αλεγκένι.

🚨🔥 MASSIVE EXPLOSION & FIRE at US Steel Clairton Coke Works, Pennsylvania! 🔥🚨 A thunderous blast rocked the largest coke production plant in North America earlier today near Pittsburgh — triggering a Level 3 Mass Casualty Incident. Emergency crews are rushing to the scene… pic.twitter.com/JVeakCB2er — Technical Master (@BelievInJustice) August 11, 2025

Ομάδες έρευνας και διάσωσης που έφτασαν επιτόπου, διαπίστωσαν τον θάνατο ενός εργαζόμενου στη μονάδα. Χρειάστηκαν «εντατικές» έρευνες για να βρεθεί το πτώμα του δεύτερου θύματος.

Τρίτος εργαζόμενος, που αρχικά είχε κηρυχτεί αγνοούμενος, μπόρεσε να διασωθεί και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενώ άλλοι εννιά «διακομίστηκαν επίσης σε νοσοκομεία της περιοχής, για να τους προσφερθούν φροντίδες» για τραύματα διαφόρων βαθμών σοβαρότητας.

«Συνεργαζόμαστε στενά με τις αρμόδιες αρχές στην έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος και θα δημοσιοποιήσουμε περισσότερα στοιχεία μόλις είναι διαθέσιμα», διαβεβαίωσε ο Ντέιβιντ Μπέριτ, γενικός διευθυντής της US Steel.

NEW: At least one person is dead and more are trapped after an explosion at a U.S. Steel plant near Pittsburgh on Monday. Details: https://t.co/sGQ3PG4WcP Credit: CREATE Lab/Breathe Project via Storyful pic.twitter.com/ibS1pg3hBx — WBOY 12News (@WBOY12News) August 11, 2025

«Στις οικογένειες όσων επλήγησαν, οι καρδιές μας είναι μαζί σας» και «το έργο που επιτελούμε είναι σημαντικό και συχνά απαιτητικό, αλλά δεν πρέπει ποτέ, επ’ ουδενί, να εκτελείται παραμελώντας την ασφάλεια» των εργαζομένων, πρόσθεσε.

Πάνω στον ποταμό Μονονγκαχίλα, το εργοστάσιο αυτό είναι η μεγαλύτερη βιομηχανική εγκατάσταση μετατροπής άνθρακα σε κοκ –ή οπτανθρακοποίησης– στις ΗΠΑ. Εργάζονται εκεί κάπου 1.300 άνθρωποι, κατά την αμερικανική χαλυβουργία, που πλέον εξαγόρασε η Nippon Steel.

Το κοκ, ή οπτάνθρακας, είναι προϊόν-κλειδί στη μεταλλουργία, χρησιμοποιείται ιδίως στην διαδικασία παραγωγής χάλυβα σε υψικαμίνους, καθώς η καύση του δεν παράγει παρά λίγο καπνό.