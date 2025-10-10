Ένοχος κρίθηκε για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς ο 50χρονος σήμερα πρώην σύντροφό της. Η Γαρυφαλλιά είχε δολοφονηθεί τον Νοέμβριο του 2024 στην Πάτρα σε προαύλιο χώρο ξενοδοχείου και η κατηγορία με την οποία οδηγήθηκε σήμερα στο Δικαστήριο της Αμαλιάδας ο 50χρονος δράστης ήταν θανατηφόρα σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Η υπεράσπιση ζήτησε να ληφθούν υπόψη δυο ελαφρυντικά, του πρότερου βίου και της μεταμέλειας. Ωστόσο, το δικαστήριο τα απέρριψε.

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε 15 χρόνια ποινή φυλάκισης ωστόσο το Δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 18 χρόνων.

Υλικό από κάμερα ασφαλείας δείχνει τη γυναίκα να βγαίνει από το ξενοδοχείο, να κοντοστέκεται και εν συνεχεία να της επιτίθεται ο τότε σύντροφός της. Η άτυχη γυναίκα είχε τραυματιστεί σοβαρά, εισήχθη στην εντατική, όμως λίγες ημέρες αργότερα έφυγε από τη ζωή.