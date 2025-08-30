Ένα πρώην στέλεχος της κυβέρνησης, μάλιστα σε θέση γενικού γραμματέα αρμόδιου για θέματα ΑΕΙ την περίοδο που ξεκίνησε η νομική αντιπαράθεση για το άρθρο 16 του Συντάγματος και την δημιουργία μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, ανέλαβε πρύτανης ενός εκ των 4 πρώτων «Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ)».

Ο Οδυσσέας Ζώρας μάλιστα ανέλαβε ήδη τη θέση του πρύτανη στο Πανεπιστήμιο Keele, που αδειοδοτήθηκε χθες από το υπουργείο Παιδείας για να λειτουργήσει από το Φθινόπωρο στη χώρα.

Ο ίδιος ωστόσο έχει διατελέσει γενικός γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης το 2022 στο υπουργείο Παιδείας (έμεινε σ αυτή τη θέση περίπου 2 χρόνια), ενώ στο παρελθόν ήταν πρόεδρος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου αλλά παλαιότερα και πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Την περίοδο δε που συντασσόταν ο νέος νόμος για τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά ΑΕΙ ήταν εκ των συνεργατών του υπουργού Παιδείας που επεξεργάζονταν τις διατάξεις του.

Αντιδράσεις και πάρτι καυστικών σχολίων

Το θέμα έχει προκαλέσει ήδη αντιδράσεις και «πάρτι» καυστικών σχολίων στα κοινωνικά δίκτυα από χθες το βράδυ που ανακοινώθηκε επίσημα η είδηση, κάτι που φέρνει σε δύσκολη θέση τους επιτελείς των αρμόδιων υπουργείων και προκαλεί σκεπτικισμό για τα επόμενα βήματα του εγχειρήματος.

Στην ανακοίνωσή του, στην ιστοσελίδα του, το ίδιο το Keele αναφέρει ότι «με αίσθημα τιμής, αλλά και με πλήρη επίγνωση της ευθύνης που συνεπάγεται, το δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Keele ξεκινά τη λειτουργία παραρτήματος στην Ελλάδα, από τον Οκτώβριο 2025, βάσει της επίσημης ανακοίνωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

»Η άδεια που έλαβε, το καθιστά ένα από τα πρώτα μη κρατικά Πανεπιστήμια που θα λειτουργήσουν στη χώρα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας, συναρπαστικής εποχής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Keele

Το Πανεπιστήμιο Keele είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη συνεργασία του για τη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα με τον Ομότιμο Καθηγητή Χειρουργικής Ογκολογίας και Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, κ. Οδυσσέα Ζώρα».

Η δήλωση του Οδυσσέα Ζώρα

Και ίδιος ο κ. Ζώρας δε αναφέρει σε σχετική δήλωση του ότι: «Αποτελεί τιμή η ανάληψη καθηκόντων Πρύτανη ενός τόσο σημαντικού δημόσιου εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Μεγάλης Βρετανίας το οποίο εγκαθίσταται στην Ελλάδα με σπουδαία ακαδημαϊκή κληρονομιά, διεθνές ερευνητικό αποτύπωμα και σύγχρονες πρακτικές που εφοδιάζουν τους φοιτητές με γνώσεις και δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις προοπτικές της εποχής.

»Μπαίνουμε στην επόμενη μέρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα με όραμα και κύρια επιδίωξη να προάγουμε τη γνώση και την επιστήμη και με στόχο να δημιουργήσουμε νέες διασυνδέσεις μεταξύ του Πανεπιστημίου και της αγοράς εργασίας αλλά και να προσφέρουμε περισσότερες και υψηλής ποιότητας επιλογές στους νέους σε ένα σημαντικό φάσμα ακαδημαϊκών σπουδών».

ΠαΣοΚ: «Από το υπουργείο στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο είναι κοντά ο δρόμος»

Με την ανακοίνωση για τον ορισμό του κυρίου Ζώρα ως πρύτανη σε ένα από τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια που έλαβαν άδεια λειτουργίας, μια ακόμα πικάντικη και ενδιαφέρουσα πτυχή της υπόθεσης αποκαλύπτεται.

Όταν ο κύριος Ζώρας, τέως γενικός γραμματέας ανώτατης εκπαίδευσης συνέγραφε το νομοθέτημα για την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων είχε γνωριμίες και συνεργασίες εξαιρετικά χρήσιμες για τον ίδιο και το επαγγελματικό του μέλλον.

Όταν ο ίδιος χαρακτήριζε τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια “νίκη κατά του λαϊκισμού” δεν ήταν ακόμη φανερό ότι υπερασπιζόταν το δικαίωμα του στην παραβίαση στοιχειωδών κανόνων πολιτικής ηθικής και δεοντολογίας.

Μάλλον θεωρεί ο ίδιος και το πολιτικό του περιβάλλον, ασυγχώρητο λαϊκισμό το να μην σπεύδει κάποιος να προσφέρει ως υψηλά αμειβόμενος τις υπηρεσίες του σε ιδιωτική δομή, μόλις αφιππεύσει από κυβερνητική θέση που του επέτρεπε να καθορίσει το πλαίσιο ίδρυσης και αδειοδότησής της.

Μετά από την πανεπιστημιοποίηση κολλεγίων έρχεται η πρυτανοποίηση συντακτών του νόμου.

Άξιος ο μισθός τους.