Ένας 31χρονος άνδρας, με καταγωγή από την Ουκρανία εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής, θανάσιμα τραυματισμένος, εντός διαμερίσματος, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας στο διαμέρισμα επί της οδού Σεράφη ήταν άγρια χτυπημένος και δεμένος με τρία πλαστικά δεματικά στα χέρια.

Ένας δεύτερος άνδρας, επίσης Ουκρανός, εντοπίστηκε ζωντανός και χτυπημένος και αυτός με tie wrap στα χέρια, που ωστόσο κατάφερε να λυθεί και να ειδοποιήσει τις αρχές. Με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο Ευαγγελισμό για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ο νεκρός δε φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο ή αιχμηρό αντικείμενο και ο θάνατος του φαίνεται να προήλθε πιθανότατα από άγριο ξυλοδαρμό.

Ο 48χρονος που βρέθηκε εν ζωή, είπε στις αρχές ότι μπήκαν τέσσερις δράστες μέσα στο σπίτι και ότι τους χτύπησαν ανηλεώς, κάτι που εξετάζεται από τους αστυνομικούς, για να διαπιστώσουν αν πράγματι τα γεγονότα συνέβησαν όπως περιγράφηκαν.