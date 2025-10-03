Ανάστατη η Πάρος και ειδικότερα η περιοχή Νάουσα καθώς μυστήριο καλύπτει το θάνατο 40χρονου ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του.

Ο 40χρονος άνδρας, αφγανικής καταγωγής βρέθηκε στο κρεβάτι του και σύμφωνα με τοπικό μέσο parianostypos.gr, στο άψυχο σώμα του έφερε πολλές μαχαιριές.

Μόνο του έμενε το θύμα

Σύμφωνα με το ίδιος μέσο ο άτυχος άντρας ήταν ηλεκτρολόγος και έμενε μόνος του στο σπίτι. Το πρωί θα πήγαινε για δουλειά, όμως δεν εμφανίστηκε ενώ τον περίμενε ο εργοδότης του ο οποίος και στη συνέχεια τον αναζήτησε στο σπίτι του, όπου τον βρήκε νεκρό, πάνω στο κρεβάτι του.

Κλιμάκιο του εγκληματολογικού

Στο σημείο όπου έλαβε χώρα το κατά πάσα πιθανότητα εγκληματικό συμβάν, μεταβαίνει κλιμάκιο της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών προκειμένου να διαλευκάνει τις συνθήκες υπό τις οποίες ο 40χρονος έχασε τη ζωή του.