Ο Βλαντιμίρ Πούτιν μίλησε στην ετήσια συνάντηση του Valdai Discussion Club. «Η τρέχουσα παγκόσμια κατάσταση, όπου όλα αλλάζουν πολύ γρήγορα και συχνά δραματικά, απαιτεί από εμάς να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πάντα» ανέφερε αρχικά ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Πούτιν είναι πεπεισμένος ότι η «πολυπολικότητα έχει ήδη διαμορφωθεί στον σύγχρονο κόσμο». Σύμφωνα με τον Πούτιν, η ΕΣΣΔ και στη συνέχεια η Ρωσία δήλωσαν δύο φορές την ετοιμότητά τους να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, αλλά και τις δύο φορές απορρίφθηκαν αμέσως. Όπως δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, η δύναμη των ΗΠΑ και των συμμάχων τους έφτασε στο αποκορύφωμά της στα τέλη του 20ού αιώνα, αλλά δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει δύναμη που θα είναι σε θέση να κυβερνά τον κόσμο και να υπαγορεύει σε όλους «πώς να αναπνέουν».

«Οι προσπάθειες των δυτικών χωρών να ελέγχουν τα πάντα και όλους τους οδηγούν σε υπερβολική καταπόνηση», επεσήμανε ο Πούτιν. Είναι κάτι «που υπονομεύει την εσωτερική σταθερότητα και δημιουργεί ένα εύλογο ερώτημα στους πολίτες των χωρών που προσπαθούν να παίξουν το ρόλο αυτών των «γίγαντων»: γιατί χρειαζόμαστε όλα αυτά;».

Ο Πούτιν απάντησε στις «ηγεμονικές προσπάθειες» της Δύσης με μια ρωσική παροιμία λέγοντας ότι «δεν υπάρχει θεραπεία για ένα λοστό εκτός από ένα άλλο λοστό». Τόνισε ότι οι θεσμοί παγκόσμιας διακυβέρνησης που δημιουργήθηκαν στην προηγούμενη εποχή «έχασαν την αποτελεσματικότητά τους».

Πούτιν: «Παγκόσμια ισορροπία δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη Ρωσία»

Οι αρχές σε ορισμένες χώρες προσπαθούν να «απαγορεύσουν» τους πολιτικούς αντιπάλους που εμπνέουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους πολίτες, αλλά αυτό δεν λειτουργεί, δήλωσε ο πρόεδρος. Ο Πούτιν προειδοποίησε την Ευρώπη ότι στις ΗΠΑ, η απαίτηση του κοινού οδήγησε σε μια μάλλον ριζική αλλαγή στην πολιτική κατεύθυνση και ότι αυτό το παράδειγμα θα μπορούσε να είναι μεταδοτικό.

«Οι δυτικές χώρες αναφέρονται ντροπιασμένες στα τιμωρητικά μέτρα κατά της Ρωσίας ως κυρώσεις, αλλά οι προσπάθειές τους έχουν αποτύχει πλήρως», δήλωσε ο αρχηγός του κράτους. «Η Ρωσία έχει επιδείξει τον υψηλότερο βαθμό ανθεκτικότητας, την ικανότητα να αντέξει την ισχυρότερη εξωτερική πίεση που θα μπορούσε να καταστρέψει όχι μόνο μια μεμονωμένη χώρα, αλλά ολόκληρη τη συμμαχία κρατών. Από αυτή την άποψη, νιώθουμε νόμιμη υπερηφάνεια για τη Ρωσία, τους πολίτες μας και τις ένοπλες δυνάμεις μας», σημείωσε ο Πούτιν. «Η παγκόσμια ισορροπία δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη Ρωσία», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, η «παγκόσμια κοινότητα χρειάζεται τη Ρωσία ως ένα πολύ σημαντικό μέρος της παγκόσμιας ισορροπίας». «Αποδεικνύεται ότι το ίδιο το παγκόσμιο σύστημα από το οποίο ήθελαν να μας αποβάλουν, να μας εκτοπίσουν, απλά δεν αφήνει τη Ρωσία να φύγει, επειδή την χρειάζεται ως ένα πολύ σημαντικό μέρος της παγκόσμιας ισορροπίας, και όχι μόνο λόγω του εδάφους, του πληθυσμού, της άμυνας, του τεχνολογικού και βιομηχανικού δυναμικού της ή των ορυκτών πόρων της — αν και, φυσικά, όλα όσα μόλις ανέφερα είναι πολύ, πολύ σημαντικά», δήλωσε ο Ρώσος ηγέτης.

«Όσοι ήθελαν τον ρωσικό λαό να υποφέρει ας ηρεμήσουν»

Παράλληλα, δήλωσε, ότι ορισμένες χώρες εξακολουθούν να ελπίζουν να επιφέρουν μια «στρατηγική ήττα» στη Ρωσία. Είναι καιρός όσοι «ήθελαν να κάνουν τον ρωσικό λαό να υποφέρει» να ηρεμήσουν και να χτίσουν μια διαφορετική σχέση, είπε ο Πούτιν. «Φαίνεται ότι έχουν ήδη κάνει πολύ θόρυβο, απείλησαν με πλήρη αποκλεισμό, προσπάθησαν να κάνουν τον ρωσικό λαό, όπως οι ίδιοι το έθεσαν (δεν ήταν ντροπαλοί στην επιλογή των λέξεων τους), να υποφέρει, και έκαναν σχέδια – το ένα πιο φανταστικό από το άλλο. Νομίζω ότι είναι καιρός να ηρεμήσουν, να κάνουν απολογισμό, να κατανοήσουν την πραγματικότητα και να χτίσουν με κάποιο τρόπο σχέσεις σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση», δήλωσε.

Ο Πούτιν τόνισε ότι ελπίζει πως και οι πιο «πεισματάρηδες» και «αργόστροφοι» θα καταλάβουν σταδιακά την αδυναμία να επιφέρουν «στρατηγική ήττα» στη Ρωσία.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, οι Ευρωπαίοι πολιτικοί προσπαθούν να «επιδιορθώσουν τις ρωγμές» στο ευρωπαϊκό «οικοδόμημα» δημιουργώντας μια εικόνα της Ρωσίας ως εχθρού. «Βλέπουμε, για παράδειγμα, πόσο ζήλο επιδεικνύουν οι Ευρωπαίοι γείτονές μας στην προσπάθειά τους να επιδιορθώσουν και να καλύψουν τις ρωγμές που έχουν εμφανιστεί στο ευρωπαϊκό «οικοδόμημα». Ωστόσο, θέλουν να ξεπεράσουν τη διαίρεση και να ενισχύσουν την ασταθή ενότητα για την οποία κάποτε καυχόντουσαν, όχι αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τα εσωτερικά προβλήματα, αλλά διογκώνοντας την εικόνα ενός εχθρού», σημείωσε.

Επίθεση Πούτιν στους Ευρωπαίους ηγέτες

Ο Πούτιν απέρριψε ως ανοησία το «σλόγκαν» των ευρωπαίων πολιτικών σχετικά με έναν πιθανό πόλεμο με τη Ρωσία. «Οι περισσότεροι άνθρωποι στην Ευρώπη δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί φοβούνται τόσο πολύ τη Ρωσία, ώστε, για να την αντιμετωπίσουν, πρέπει να σφίξουν ακόμη περισσότερο τη ζώνη, να ξεχάσουν τα δικά τους συμφέροντα, να τα παραδώσουν απλά και να ακολουθήσουν πολιτικές που είναι σαφώς επιζήμιες για τους ίδιους. Ωστόσο, οι κυβερνώντες της Ενωμένης Ευρώπης συνεχίζουν να υποδαυλίζουν την υστερία. Λένε ότι αποδεικνύεται πώς ο πόλεμος με τους Ρώσους είναι πρακτικά προ των πυλών. Επαναλαμβάνουν αυτή την ανοησία, αυτό το μάντρα, ξανά και ξανά», δήλωσε ο Ρώσος ηγέτης.

Ο Ρώσος πρόεδρος κάλεσε τους Ευρωπαίους πολιτικούς, οι οποίοι μιλούν συνεχώς για τη ρωσική απειλή, να ηρεμήσουν. «Ειλικρινά, θέλω απλώς να πω [στους Ευρωπαίους πολιτικούς]: «Ηρεμήστε, κοιμηθείτε ήσυχα και τελικά αντιμετωπίστε τα δικά σας προβλήματα», δήλωσε ο Πούτιν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Μόσχα παρακολουθεί στενά την αυξανόμενη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης, η οποία εκφοβίζει τον εαυτό της με «απίθανες απειλές από τη Ρωσία».

Ο Πούτιν επεσήμανε ότι η ρωσική ιστορία έχει αποδείξει ότι η εθνική αδυναμία είναι απαράδεκτη και η Ρωσία δεν θα την επιδείξει ποτέ. «Η ιστορία μας έχει αποδείξει ότι η αδυναμία είναι απαράδεκτη, διότι δημιουργεί τον πειρασμό, την ψευδαίσθηση, ότι οποιοδήποτε ζήτημα με εμάς μπορεί να επιλυθεί με τη βία. Η Ρωσία δεν θα επιδείξει ποτέ αδυναμία ή αναποφασιστικότητα. Ας το θυμούνται αυτό όσοι εμποδίζουμε με την ίδια μας την ύπαρξη, όσοι ονειρεύονται να μας επιβάλλουν αυτή τη στρατηγική ήττα. Παρεμπιπτόντως, όσοι μιλούσαν ενεργά για αυτό, όπως εμείς, λένε: μερικοί δεν είναι πια εδώ, και άλλοι είναι μακριά — πού είναι αυτά τα πρόσωπα;», είπε ο Πούτιν.

Οι πολιτικές της Δύσης οδήγησαν στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε τις μεταψυχροπολεμικές πολιτικές της Δύσης ως «τη βασική αιτία» της ουκρανικής και άλλων κρίσεων. Η κατάσταση στις διεθνείς σχέσεις είναι τέτοια που κανείς δεν αισθάνεται καθόλου ασφαλής, επεσήμανε ο Πούτιν .

Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι η ουκρανική τραγωδία είναι ένας πόνος για τους Ουκρανούς και τους Ρώσους, «για όλους μας». Ισχυρίστηκε ότι ο ουκρανικός λαός είναι αναλώσιμος για τη Δύση και τους «υπηρέτες της στο Κίεβο». Εκείνοι που ενθάρρυναν τις ενέργειες του Κιέβου και το εξόπλισαν, κατά την άποψη του Πούτιν, στην πραγματικότητα «δεν ενδιαφέρονταν καθόλου» για τα συμφέροντα της Ρωσίας ή της Ουκρανίας.

Τα διμερή προβλήματα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ήταν μια αντικειμενική συνέπεια της κατάρρευσης της ΕΣΣΔ, δήλωσε ο Ρώσος ηγέτης.