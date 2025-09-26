Ευρωπαίοι διπλωμάτες προειδοποίησαν κατ’ ιδίαν τη Ρωσία ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να καταρρίψει ρωσικά αεροσκάφη σε περίπτωση που συνεχιστούν οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου, μετά την είσοδο μαχητικών MiG-31 στην Εσθονία.

Την εν λόγω πληροφορία μετέδωσε το Bloomberg, επικαλούμενο ανώνυμους αξιωματούχους που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις.

Σημειώνεται ότι σε μια «τεταμένη συνάντηση» στη Μόσχα αυτήν την εβδομάδα, διπλωμάτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 στις 19 Σεπτεμβρίου.

Μετά τη συνάντηση, οι Ευρωπαίοι απεσταλμένοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου ήταν εσκεμμένη, με διαταγή από Ρώσους διοικητές.

Απάντηση στις «ουκρανικές επιθέσεις στην Κριμαία»

Αξιωματούχοι σημείωσαν ότι κατά τις διαπραγματεύσεις στη Μόσχα, Ρώσος διπλωμάτης είπε στους Ευρωπαίους ότι οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου αποτελούν δήθεν απάντηση στις «ουκρανικές επιθέσεις στην Κριμαία».

Το Κρεμλίνο υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις της Ουκρανίας θα ήταν αδύνατες χωρίς τη στήριξη του ΝΑΤΟ και, ως εκ τούτου, η Ρωσία θεωρεί ότι έχει ήδη εμπλακεί σε αντιπαράθεση που περιλαμβάνει ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με το Bloomberg.

Μήνυμα σε Πούτιν

Κατά τις συνομιλίες στη Μόσχα, η ρωσική πλευρά κράτησε εκτενείς σημειώσεις, γεγονός που οδήγησε την ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία να θεωρήσει ότι είχαν λάβει εντολή να υποβάλουν λεπτομερή αναφορά για την εν λόγω θέση του ΝΑΤΟ στον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Σεπτεμβρίου τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 μπήκαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας, πάνω από τον Κόλπο της Φινλανδίας, χωρίς άδεια και παρέμειναν εκεί για 12 λεπτά.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, καταδίκασε την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τα τρία ρωσικά μαχητικά.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κάλεσε τους ηγέτες της ΕΕ να εγκρίνουν το συντομότερο το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Με αφορμή το περιστατικό, η Εσθονία ζήτησε τη συμβουλή του ΝΑΤΟ.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι τα MiG του «δεν παραβίασαν» τον εναέριο χώρο της Εσθονίας.