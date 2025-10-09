Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την σύσταση Ακαδημιών Επαγγελματικής Κατάρτισης και την ένταξη των Ακαδημιών στο Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο θεσμό που συνδέει τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας – από την αγροδιατροφή και τον τουρισμό, έως τη βιομηχανία και την τεχνολογία – με την γνώση, τις δεξιότητες και την μάθηση σε πραγματικό χώρο εργασίας με σίγουρη εργασιακή προοπτική, όπως ανέφερε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, επισημαίνοντας ότι η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας είναι μια απαιτητική εξίσωση, που δεν χρειάζεται τους βαρύγδουπους ιδεολογικούς αφορισμούς.

«Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που χτίζουμε με συνέπεια και συνεκτικότητα όχι μόνο δεν είναι αποκομμένη από τις τοπικές κοινωνίες, αλλά συνδέεται με τις ανάγκες και τις προοπτικές των επιχειρήσεων κάθε περιοχής ξεχωριστά. Είναι μέρος της περιφερειακής ανάπτυξης, της αντιμετώπισης του δημογραφικού της αναγέννησης της Περιφέρειας, της ενίσχυσης της απασχόλησης των νέων ανθρώπων στον τόπο τους» τόνισε.

Οι νέες Ακαδημίες Επαγγελματικής Κατάρτισης προέρχονται από τη σύμπραξη της πολιτείας, των παραγωγικών φορέων και επιχειρήσεων. Και όπως προβλέπεται στο νομοθέτημα, οι επιχειρήσεις θα προσφέρουν την τεχνογνωσία, τον εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις και θα εξασφαλίζουν τις θέσεις πρακτικής άσκησης και μαθητείας. Η φοίτηση θα συνοδεύεται από υποχρεωτική μάθηση στο χώρο εργασίας (πρακτική άσκηση ή μαθητεία), με αμοιβή και ασφάλιση, ενώ οι συνεργαζόμενες εταιρείες δεσμεύονται να προσλαμβάνουν τουλάχιστον το 40% των αποφοίτων.

Οι θεματικές ενότητες κάθε Οδηγού Κατάρτισης θα γίνονται από πιστοποιημένους εκπαιδευτές του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΑΕΚ με παιδαγωγική και επαγγελματική επάρκεια, ενώ οι απόφοιτοι θα αποκτούν δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας με εξετάσεις πιστοποίησης και δυνατότητα συνέχισης σπουδών σε συναφή τμήματα ΑΕΙ. Όπως τόνισε η κυρία Ζαχαράκη, «όλοι μιλάμε για τις μεγάλες ανάγκες που έχουμε όχι μόνο στους παραδοσιακούς τομείς αλλά και σε τομείς όπως η βιομηχανία, η γεωργία, η τεχνολογία, οι κατασκευές, τα τεχνικά επαγγέλματα», διευκρινίζοντας ότι «με το νομοσχέδιο αυτό ερχόμαστε να εμπλουτίσουμε την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, σε πλήρη συνέργεια με τους παραγωγικούς φορείς και τις τοπικές κοινωνίες. Ερχόμαστε με πρακτικό και μετρήσιμο τρόπο, να συνδέσουμε τις επιχειρήσεις με τους αυριανούς εργαζόμενους τους».

Απαντώντας δε στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι με τις Ακαδημίες οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) παύουν να είναι δημόσια, η Υπουργός, εξήγησε ότι «η φοίτηση παραμένει δωρεάν, η πρακτική άσκηση ή μαθητεία είναι αμειβόμενη, εξασφαλίζεται από τον οικονομικό φορέα και οργανώνεται χωρίς επιβάρυνση του καταρτιζόμενου και ο δημόσιος έλεγχος είναι ισχυρότερος, όχι ασθενέστερος». «Οι Ακαδημίες ιδρύονται ως παραρτήματα δημοσίων ΣΑΕΚ, υπαγόμενες και εποπτευόμενες από τη Γενική Γραμματεία ΕΕΚΔΒΜ. Αυτή είναι η πραγματικότητα», ανέφερε, ενώ η ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας ανήκει στο υπουργείο.

«Αντίθετα από ό,τι υποστηρίζεται, οι ρυθμίσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της δημόσιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, όχι στην υποκατάστασή της», δήλωσε η κυρία Ζαχαράκη. Στόχος είναι ο νέος θεσμός να τεθεί γρήγορα σε λειτουργία με ορατό ορίζοντα έναρξης της πρώτης Ακαδημίας περί τον Φεβρουάριο, και με δεσμεύσεις για την εξασφάλιση της απορρόφησης τουλάχιστον του 40% των αποφοίτων από τους οικονομικούς φορείς.