Μια γυναίκα πέθανε στη Disneyland μετά από βόλτα στο Haunted Mansion, που θεωρείται ένα από τα πιο αγαπημένα αξιοθέατα του θεματικού πάρκου.

«Η 60χρονη ήταν αναίσθητη αφότου αφότου είχε ολοκληρώσει τη βόλτα της» είπε ο Ματ Σάτερ από το Αστυνομικό Τμήμα του Άναχαϊμ. Όπως επιβεβαίωσε το προσωπικό ασφαλείας τής έκανε ΚΑΡΠΑ μέχρι να φτάσουν οι διασώστες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο Σάτερ ανέφερε ότι ο ιατροδικαστής της Κομητείας Όραντζ «θα καθορίσει την αιτία θανάτου» σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ο θάνατος της 60χρονης επισκέπτριας έρχεται σε λιγότερο από ένα μήνα μετά από άλλο περιστατικό, κατά το οποίο ένας άνδρας πέθανε ενώ έκανε τη βόλτα στο Stardust Racers, το τρενάκι στο νέο θεματικό πάρκο Universal Epic Universe, το οποίο άνοιξε τον Μάιο.

Τι είναι το Haunted Mansion

Το Haunted Mansion πρωτοάνοιξε το 1969, στην περιοχή New Orleans Square του πάρκου, και είναι από τα τελευταία αξιοθέατα στα οποία είχε συμμετάσχει δημιουργικά ο ίδιος ο Γουόλτ Ντίσνεϊ, που πέθανε το 1966.

Το Haunted Mansion ταξιδεύει τους επισκέπτες μέσα από ένα σπίτι-φάντασμα, όπου συναντούν το αιωρούμενο κεφάλι της μέντιουμ Madame Leota και μια τραπεζαρία γεμάτη φαντάσματα που χορεύουν. Είναι επίσης από τα ελάχιστα αξιοθέατα των πάρκων της Disney που περιλαμβάνουν εικόνες ανθρώπινου θανάτου, όπως στη σκηνή έναρξης όπου οι επισκέπτες παγιδεύονται σε ένα δωμάτιο που, μέσω ειδικών εφέ, «τεντώνεται» προς τα πάνω με τους επισκέπτες να παραμένουν σε αυτό.

Στο τέλος της σκηνής, ο αφηγητής -ο λεγόμενος «Ghost Host»- τους προκαλεί να «βρουν μια διέξοδο», ενώ τα φώτα αποκαλύπτουν ένα πτώμα που κρέμεται από την οροφή πάνω από τα κεφάλια των επισκεπτών.

Δείτε το Haunted Mansion του 2025