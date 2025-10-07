Στους John Clarke, Michel H. Devoret και John M. Martinis απονεμήθηκε το Νόμπελ Φυσικής, για την ανακάλυψη της μακροσκοπικής κβαντομηχανικής σήραγγας και την κβάντωση ενέργειας σε ηλεκτρικό κύκλωμα.

Οι φετινοί νικητές του Νόμπελ Φυσικής διεξήγαγαν πειράματα με ένα ηλεκτρικό κύκλωμα στο οποίο απέδειξαν τόσο την κβαντομηχανική σήραγγα όσο και τα κβαντοποιημένα επίπεδα ενέργειας σε ένα σύστημα αρκετά μεγάλο ώστε να χωρά στην παλάμη ενός χεριού.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 #NobelPrize in Physics to John Clarke, Michel H. Devoret and John M. Martinis “for the discovery of macroscopic quantum mechanical tunnelling and energy quantisation in an electric circuit.” pic.twitter.com/XkDUKWbHpz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2025

Τα υπόλοιπα βραβεία Νόμπελ 2025, που απονέμονται για τις προόδους στη χημεία, τη λογοτεχνία και την ειρήνη, θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Το βραβείο οικονομικών θα απονεμηθεί στις 13 Οκτωβρίου.

Οι νικητές των βραβείων Νόμπελ θα παραλάβουν τα βραβεία τους σε τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί στη Σουηδία τον Δεκέμβριο.