Δριμεία κριτική προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την πρόεδρό της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, άσκησε ο ευρωβουλευτής και μέλος των Επιτροπών Προϋπολογισμού, Ασφάλειας και Άμυνας, Νικόλας Φαραντούρης.

Στη συζήτηση της Ολομέλειας στο Στρασβούργο για την εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσία και του Ευρωπαίου Επιτρόπου για την Ευημερία και τη Βιομηχανική Στρατηγική Στεφάν Σεζουρνέ, ο Έλληνας ευρωβουλευτής υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι οι προσπάθειες 70 χρόνων για μία πραγματική Ένωση κινδυνεύουν να ακυρωθούν από έναν παροξυσμό εξοπλισμών εις βάρος της εσωτερικής, κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής, της έρευνας και καινοτομίας, της αγροτικής πολιτικής, του κοινωνικού κράτους και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ο Έλληνας ευρωβουλευτής «πριν ένα χρόνο υποδεχθήκαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις εκθέσεις των κκ. Λέττα και Ντράγκι και, ανεξαρτήτως πολιτικής αφετηρίας, συμφωνήσαμε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει υπαρξιακές κοινωνικές, οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις. Ωστόσο, ένα χρόνο μετά, απ’ τις 380 συστάσεις της έκθεσης Ντράγκι που υιοθέτησε η Κομισιόν, μόνο ένα 10% έχει προχωρήσει».

Ο Κεφαλλονίτης καθηγητής τόνισε επίσης ότι στον προϋπολογισμό που παρουσίασε η πρόεδρος Φον ντερ Λάιεν τον περασμένο Ιούλιο προβλέπει μειώσεις και περικοπές των πόρων για την κοινωνική και περιφερειακή συνοχή, για τον αγροτικό τομέα, το περιβάλλον, τους νέους και την καινοτομία, προς όφελος των εξοπλισμών χωρίς στόχευση. Όπως μετέφερε, «ακόμη και ο Μάριο Ντράγκι προειδοποιεί σήμερα, ένα χρόνο μετά την έκθεσή του, ότι η ΕΕ πορεύεται χωρίς πυξίδα».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Μην αφήσουμε, στην προσπάθεια υποτίθεται να θωρακιστούμε στο εξωτερικό να καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος η Ένωση στο εσωτερικό», κατέληξε ο ευρωβουλευτής, επικαλούμενος ξανά τις δύο εκθέσεις που αναλύουν την παρούσα κατάσταση και προειδοποιούν για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.