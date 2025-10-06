Με δύο προτάσεις μομφής θα βρεθεί αντιμέτωπη αυτή την εβδομάδα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι θα ξεπεράσει και αυτό το εμπόδιο όμως δεδομένα δεν μπορεί να αισθάνεται πολύ άνετα.

Το βράδυ της Δευτέρας θα βρεθεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να υπερασπιστεί τη φήμη της. Γνωρίζει ότι, ακόμη και αν οι κεντρώοι αντίπαλοί της την διατηρούν στη θέση της προς το παρόν, πάντα υπάρχει μια επόμενη φορά.

Από τις εμπορικές συμφωνίες και τον επικείμενο επταετή προϋπολογισμό της Ένωσης έως τα ερωτήματα σχετικά με τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διαφάνεια ή ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τη θέση της ΕΕ σε έναν όλο και πιο ανταγωνιστικό κόσμο, οι ευκαιρίες που επιτρέπουν στα μέλη του Κοινοβουλίου να κρίνουν την απόδοση της φον ντερ Λάιεν θα συνεχίσουν να υπάρχουν.

«Θα την κρίνουμε με βάση τις προσπάθειές της για την εφαρμογή των μέτρων, αλλά αυτό δεν θα γίνει τον Οκτώβριο», δήλωσε στο Politico ο Ρενέ Ρεπασί. Ο επικεφαλής της γερμανικής ομάδας ευρωβουλευτών των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, επεσήμανε: «Έχει καταστήσει σαφές ότι έχει κατανοήσει πού βρίσκονται τα προβλήματα της Ευρώπης. Τώρα πρέπει να εφαρμόσει τις προτάσεις της».

Η σχέση της φον ντερ Λάιεν με τον Τραμπ και η μόνιμη απειλή

Με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα να παίζει δεύτερο ρόλο σε σχέση με τη φον ντερ Λάιεν στη διεθνή σκηνή, καθώς αυτή ενισχύει τις σχέσεις της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, και τους ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας να αγωνίζονται να είναι τόσο ισχυροί όσο οι προκάτοχοί τους, ο ρόλος της προέδρου της Επιτροπής βρίσκεται στο μικροσκόπιο περισσότερο από ποτέ. Οι ημέρες της συναινετικής πολιτικής της ΕΕ φαίνεται να έχουν τελειώσει.

Η S&D, η φιλελεύθερη ομάδα Renew, οι Πράσινοι και ακόμη και ορισμένοι από το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα της φον ντερ Λάιεν είναι απογοητευμένοι από το έργο της. Κανείς δεν είναι έτοιμος να κινηθεί εναντίον της με ουσιαστικό τρόπο αυτή τη στιγμή, αλλά λίγοι αποκλείουν το ενδεχόμενο να υπάρξουν προκλήσεις στο μέλλον.

«Δεν αποκλείουμε» να παίξουμε το χαρτί της μομφής «αν το κρίνουμε απαραίτητο», δήλωσε στο Brussels Playbook εκπρόσωπος της Ιράτσε Γκαρθία, προέδρου της ομάδας S&D, υπό τον όρο της ανωνυμίας, σύμφωνα με την πολιτική του κόμματος.

Αυτή την εβδομάδα υπάρχουν δύο προτάσεις μομφής, οι οποίες όπως και εκείνη που κατατέθηκε τον Ιούλιο, προτάθηκαν από ομάδες που στα άκρα. Οι ακροδεξιοί Πατριώτες και η Αριστερά ακολούθησαν το μονοπάτι που άνοιξαν οι δεξιοί Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές.

Οι προτάσεις μομφής μπορεί να γίνουν ρουτίνα για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Ωστόσο, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι θα σταματήσουν να προσπαθούν. Με μόνο 72 υπογραφές από τις 720 που απαιτούνται από τους ευρωβουλευτές, οι προτάσεις μομφής ενδέχεται να αρχίσουν να γίνονται ρουτίνα. Το εργαλείο αυτό δεν είναι καινούργιο στη συνθήκη της ΕΕ, απλώς οι νομοθέτες φαίνεται να έχουν συνειδητοποιήσει ότι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν.

Ενώ η Αριστερά δήλωσε ότι δεν υπάρχει σχέδιο να συνεχίσει να υποβάλλει όλο και περισσότερες προτάσεις για να αμφισβητήσει τη θέση της, οι δεξιοί βουλευτές παραμένουν αδιάφοροι, λέγοντας ότι περιμένουν να αξιολογήσουν την έκβαση της ψηφοφορίας αυτής της εβδομάδας.

Σε κάθε περίπτωση, δεν πρόκειται μόνο για τις επίσημες ψηφοφορίες εμπιστοσύνης. Άλλα σημαντικά ζητήματα κατά τη δεύτερη θητεία της φον ντερ Λάιεν θα μπορούσαν να καταλήξουν σε δημοψηφίσματα για την ηγεσία της. Ακόμη και αν οι ψηφοφορίες του Κοινοβουλίου δεν την απομακρύνουν από το αξίωμά της, θα μπορούσαν να την παραλύσουν.

Αυτά περιλαμβάνουν εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και τη Λατινική Αμερική και το πρώτο πακέτο «απλοποίησης» της Επιτροπής με στόχο την κατάργηση της γραφειοκρατίας, το οποίο έχει πληγεί από διαφωνίες μεταξύ του ΕΛΚ της φον ντερ Λάιεν και του S&D.

Και την περασμένη εβδομάδα, οι δύο μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες στο Κοινοβούλιο έδειξαν ότι είναι έτοιμες να ανατρέψουν τον προτεινόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς αντιτίθενται σε μια αλλαγή που προώθησε η φον ντερ Λάιεν.

«Υπάρχουν πολλές άλλες ψηφοφορίες που θα δοκιμάσουν την ηγεσία της», δήλωσε ένας ευρωβουλευτής του ΕΛΚ.

Μπορεί να αλλάξει ο κανονισμός

Το Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να αλλάξει τους κανόνες του και να απαιτήσει μεγαλύτερο αριθμό υπογραφών για να επιβάλει ψήφο μη εμπιστοσύνης.

«Θα ήταν υπέροχο αν ανέβαζαν το όριο και αποκαθιστούσαν την αξιοπρέπεια της πρότασης», δήλωσε ανώνυμα ένας αξιωματούχος της Επιτροπής, προκειμένου να επιτραπεί η συζήτηση εμπιστευτικών θεμάτων, υπονοώντας ότι όσο περισσότερο χρησιμοποιεί το Κοινοβούλιο αυτό το εργαλείο, τόσο μικρότερη είναι η επίδρασή του.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ωστόσο ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί συνομιλίες με το Κοινοβούλιο και ότι αυτό παραμένει «προνόμιο του Κοινοβουλίου». «Υπάρχει μια σαφής απογοήτευση στο Κοινοβούλιο απέναντι σε αυτή την Επιτροπή, συγκεκριμένα απέναντι στην φον ντερ Λάιεν, καθώς ποτέ δεν ξέρεις πότε θα αλλάξουν τα πολιτικά ρεύματα», δήλωσε ο αξιωματούχος.