Στη σκιά της παραίτησης Τσίπρα και της αρχικής σιωπής από την Κουμουνδούρου που ομολογουμένως αιφνιδιάστηκε, ο Σωκράτης Φάμελλος απευθύνθηκε το πρωί της Δευτέρας στους επικεφαλής των ΠαΣοΚ, ΚΚΕ, Νέας Αριστεράς και Πλεύσης Ελευθερίας ζητώντας «ανάληψη κοινής πρωτοβουλίας για την άμεση απόσυρση του αντεργατικού νομοσχεδίου της κυβέρνησης» προτού αυτό εισαχθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για συζήτηση.

Στην επιστολή του προς τα τέσσερα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παρακινεί σε ένωση των δυνάμεων και των προοδευτικών φωνών της χώρας «προκειμένου να αποτραπεί η συζήτηση και ψήφιση ενός νομοσχεδίου που επιβάλλει τον εργασιακό μεσαίωνα».

Όπως επισημάνθηκε σχετικώς «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων και να αγωνίζεται για Συλλογικές Συμβάσεις, εργασιακά δικαιώματα και μια δίκαιη Προοδευτική Ελλάδα» την ίδια ώρα που αντιθέτως «η κυβέρνηση της ΝΔ, σε συνέχεια των προηγούμενων αντεργατικών της νόμων, κατέθεσε στη Βουλή το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο με το οποίο επιβάλλεται το 13ωρο και μια νέα αντεργατική διευθέτηση του χρόνου εργασίας, καταλύονται περαιτέρω οι εργασιακές σχέσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων».