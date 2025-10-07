Δεν καταλαβαίνω γιατί την έπεσαν στον Τσίπρα. Τι είπε ο άνθρωπος στο Παρίσι; «Εγώ αφουγκράζομαι τις ανάγκες της κοινωνίας!» για να δει αν θα κάνει κόμμα (4/10).

Ποιον θέλετε δηλαδή να αφουγκραστεί; Τον Αγιο Παΐσιο;

Πολύ σωστά κάνει, λοιπόν. Διότι έτσι γίνονται τα κόμματα. Εξ ακοής.

Προ ημερών πληροφορήθηκα ότι υπάρχει κόμμα, οργάνωση ή κάτι τέτοιο που λέγεται «Κομμουνιστική Απελευθέρωση». Ομολογώ πως δεν το είχα ξανακούσει ποτέ – προφανώς, λάθος μου!

Αλλά ζητώ την επιείκειά σας διότι εκ των υστέρων έμαθα ότι το κόμμα ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο 2025. Προφανώς τότε αφουγκράστηκαν την κοινωνία οι άνθρωποι που το ίδρυσαν.

Μετά όμως πέσαμε σε τελικούς, φάιναλ φορ, μεταγραφές, προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ, διακοπές, άντε να ακούσεις την «Κομμουνιστική Απελευθέρωση» μέσα στη φασαρία. Ετσι πέρασε στο ντούκου.

Εως ότου την ακούσαμε με αφορμή κάτι «γιατρούς αλληλέγγυους» στο Σύνταγμα.

Ομολογώ ότι έχω ακούσει για γιατρούς παθολόγους, ορθοπεδικούς, γυναικολόγους, γαστρεντερολόγους και πολλούς άλλους. Αλλά την ειδικότητα «γιατρός αλληλέγγυος» την άκουσα πρώτη φορά.

Δεν ξέρω αν υπάρχει στα κατάστιχα του Ιατρικού Συλλόγου.

Φυσικά κάπως έτσι ανοίγεται η επιστήμη σε νέα πεδία. Υποθέτω κάποια στιγμή θα ακούσουμε για «γιατρούς θυμωμένους», «γιατρούς αγανακτισμένους», «γιατρούς λιώμα γιατί πλακώσαμε κάτι τσίπουρα» και διάφορα τέτοια. Καλό πάντως είναι σε ζητήματα υγείας να εμπιστευόμαστε πιο παραδοσιακές ειδικότητες.

Για όλους αυτούς τους λόγους έχει δίκιο ο Τσίπρας που αφουγκράζεται την κοινωνία.

Ενώ αν αφουγκραζόταν τον ΣΥΡΙΖΑ θα άκουγε ότι «η ελληνική πολιτεία» πρέπει «να επιβάλει κυρώσεις» στον υπουργό Αμυνας του Ισραήλ που δεν αρέσει στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ωραία ιδέα αλλά πώς θα γίνει; Θα στείλουμε την Κωνσταντοπούλου να τον συλλάβει;

Είπαμε, αριστερός είναι ο Τσίπρας. Τουλάχιστον πριν από το rebranding. Αλλά δεν είναι ανόητος να κάθεται να ακούει τον κάθε σαχλαμάρα.

Και γι’ αυτό περιμένει (όπως εξήγησε) να φτιαχτεί το κόμμα «από τα κάτω». Πόσο κάτω, δεν διευκρίνισε. Αλλά ας αφήσουμε να πει κάτι και η κοινωνία.

Διότι έως τώρα εκείνοι που ακούει δεν έχουν βοηθήσει και πολύ.

Πάντα θυμάμαι την ιστορία που με χιούμορ διηγήθηκε ο Γεράσιμος Αρσένης τη μέρα που ο Σημίτης τον νίκησε στην εκλογή για την πρωθυπουργία.

Ενας Γιώργος, λέει, άκουσε μια φωνή να του λέει.

– Γιώργο, πάρε όλα σου τα λεφτά, πήγαινε στο καζίνο και παίξ’ τα στα κόκκινο.

Σήκωσε τα λεφτά του ο Γιώργος, πήγε στο καζίνο και τα έπαιξε στο κόκκινο όπως του είπε η φωνή. Αλλά βγήκε μαύρο κι έμεινε ταπί.

– Γιώργο χάσαμε, ακούστηκε η φωνή.