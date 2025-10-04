Για το πολιτικό μέλλον του και τα σενάρια περί ίδρυσης νέου κόμματος μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης.

Ειδικότερα, ο πρώην πρωθυπουργός ανέλυσε στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης τον «νέο πατριωτισμό» που κατά τον ίδιο οφείλει να υπηρετήσει η προοδευτική Ευρώπη σε μια εποχή που κυριαρχούν συντηρητικές πολιτικές, αλλά εκ των υστέρων έγινε γνωστό πως ήρθε αντιμέτωπος με το ερώτημα που αφορά το δικό του μέλλον.

«Όλη αυτή η συζήτηση για ένα νέο κόμμα διεξάγεται έντονα είναι η αλήθεια στα ΜΜΕ της χώρας, αλλά ερήμην μου», αποκρίθηκε ο Αλ. Τσίπρας σε ερώτηση φοιτητή που παρακολουθούσε την ομιλία του.

«Τα κόμματα δημιουργούνται από τα κάτω»

«Τα κόμματα δεν δημιουργούνται από τα πάνω. Τα κόμματα δημιουργούνται από τα κάτω» υποστήριξε κατόπιν ο πρώην πρωθυπουργός, εξηγώντας ότι «αν καλύπτουν ανάγκες της κοινωνίας δημιουργούνται». Για τον ίδιο, σε κάθε περίπτωση, είναι μια χρονική περίοδος στην οποία «επιθυμώ να συνομιλήσω και να αφουγκραστώ τις ανάγκες της κοινωνίας», όπως συμπλήρωσε σιβυλλικά.

Επειδή όμως ο συνομιλητής του πρώην πρωθυπουργού επέκτεινε το ερώτημά του, αναζητώντας τον τρόπο που «φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την εξουσία» ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε τη δική του διάσταση.

«Μπορεί να γίνει με δύο τρόπους» είπε και ανέπτυξε ακολούθως τη σκέψη του. Σύμφωνα με τον ίδιο είναι εφικτό να συμβεί «είτε με τη συνειδητοποίηση των ηγεσιών των σημερινών κομμάτων της Αριστεράς και της κεντροαριστεράς ότι οφείλουν να παραμερίσουν τους εγωισμούς τους και να άρουν τον σημερινό κατακερματισμό. Ειδάλλως με μια συνολική ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού που θα τους ξεπεράσει».