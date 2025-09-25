Ανέκαθεν υπέρ της αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους ο Αλέξης Τσίπρας, με νέα ανάρτηση – παρέμβασή του επιτέθηκε στην ελληνική κυβέρνηση για το γεγονός πως επιμένει να τηρεί στάση αναμονής και να μην συμπλέει -προσώρας τουλάχιστον- με τις χώρες, όπως εσχάτως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, που το έχουν ήδη πράξει.

«Από την Κυριακή που μας πέρασε μια σειρά ευρωπαϊκών και άλλων δυτικών κρατών έχουν προχωρήσει σε αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης: Το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Γαλλία και η Πορτογαλία. Το ίδιο έχουν ανακοινώσει ότι θα πράξουν και άλλα ευρωπαϊκά κράτη όπως η Μάλτα και το Λουξεμβούργο. Είχε προηγηθεί το πρώτο κύμα αναγνώρισης πριν από μερικούς μήνες, με την Ιρλανδία, την Ισπανία, τη Νορβηγία και τη Σλοβενία.

Συνολικά πάνω από 140 κράτη μέλη του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης. Η Ελλάδα όμως επιμένει να ανήκει στη μειοψηφία των χωρών. Στη λάθος πλευρά της ιστορίας και του παγκόσμιου χάρτη» ανέφερε αρχικά ο πρώην πρωθυπουργός.

«Δεν αξίζει στην ιστορία μας»

Σύμφωνα μάλιστα με τον Αλ. Τσίπρα, «με ευθύνη της κυβέρνησης, παρότι η χώρα μας είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όχι μόνο αρνείται να συμμετάσχει σε αυτήν την συντονισμένη αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, αλλά επιπλέον στέκεται με τις χώρες που μπλοκάρουν την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων στην Κυβέρνηση Νετανιάχου».

«Δεν μας αξίζει μια τέτοια ντροπή. Δεν αξίζει στην ιστορία μας και στους αγώνες του λαού μας που έχουν κάνει την Ελλάδα συνώνυμο της ελευθερίας και της δικαιοσύνης» ανέφερε πάνω σε όλα αυτά. Χαρακτήρισε μάλιστα υποχρέωση της Ελλάδας «να αναγνωρίσει άμεσα το παλαιστινιακό κράτος και να στηρίξει την επιβολή κυρώσεων στην κυβέρνηση Νετανιάχου».

Όπως επεσήμανε καταληκτικά στην ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός «πρέπει να σταθεί με τους Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς που αγωνίζονται καθημερινά με κίνδυνο της ζωής τους, για ειρήνη, τερματισμό της ανθρωπιστικής καταστροφής και λιμοκτονίας στη Γάζα, επιστροφή των ομήρων και λύση δύο κρατών στη βάση των Αποφάσεων του ΟΗΕ».

Προφανέστατα η θέση του δεν προκαλεί έκπληξη δεδομένου πως επί πρωθυπουργίας του, τον Δεκέμβριο του 2015, η Βουλή είχε εγκρίνει ομόφωνα απόφαση της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας με την οποία η ελληνική κυβέρνηση καλείτο να προωθήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης. Σ’ εκείνη τη συνεδρίαση είχε παραβρεθεί και ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς.