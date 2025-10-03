Σε δύο χρόνια φυλακή για προσπάθεια ανατροπής της κυβέρνησης του πρωθυπουργού της Αρμενίας , Νικόλ Πασινιάν καταδικάστηκε ο Αρχιεπίσκοπος της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας Μικαέλ Ατζαπαγιάν.

Η έντονη αντιπαράθεση, που έφερε αντιμέτωπη την Αρμενική Αποστολική Εκκλησία με τον Πασινιάν και την κυβέρνησή του, οδήγησε στις συλλήψεις πολλών γνωστών και ανώτερων κληρικών το καλοκαίρι με την κατηγορία της προσπάθειας υποκίνησης βίαιου πραξικοπήματος.

Εκτός από τον Αρχιεπίσκοπο Μικαέλ Ατζαπαγιάν, ο οποίος καταδικάστηκε την Παρασκευή, ένας άλλος ανώτατος κληρικός, ο Αρχιεπίσκοπος Μπαγκράτ Γκαλστανιάν, ο οποίος ηγήθηκε των διαδηλώσεων κατά του Πασινιάν πέρυσι, βρίσκεται επίσης προφυλακισμένος αντιμετωπίζοντας ποινικές κατηγορίες.

Ο Ατζαπαγιάν συνελήφθη τον Ιούνιο για μια συνέντευξη που έδωσε πέρσι, στην οποία ανέφερε ότι ένα πραξικόπημα ήταν αναγκαίο στην Αρμενία.

Μετά από τις δηλώσεις αυτές η εισαγγελία είχε υποστηρίξει ότι αυτές δεν ήταν αρκετές για να ξεκινήσει εναντίον του κάποια ποινική διαδικασία, όμως έπειτα από παρόμοιες δηλώσεις που έκανε φέτος, ο 62χρονος κληρικός συνελήφθη.

Σε ανακοίνωση της μετά την ετυμηγορία εναντίον του, η Αποστολική Εκκλησία υποστήριξε ότι η καταδίκη του Ατζαπαγιάν ήταν μια πράξη «πολιτικής εκδίκησης».

Ο Πασινιάν ετοιμάζεται για εκλογές και συμφωνία ειρήνης

Η αντιπαράθεση με την εκκλησία έρχεται καθώς ο Πασινιάν αντιμετωπίζει βουλευτικές εκλογές τον επόμενο χρόνο και δέχεται πιέσεις να ολοκληρώσει την ειρηνευτική συμφωνία με το Αζερμπαϊτζάν η οποία και θα τερματίσει δεκαετίες σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών του Νότιου Καυκάσου.

Τον Αύγουστο υπενθυμίζεται ότι οι δύο πλευρές είχαν υπογράψει στην Ουάσινγκτον ένα κείμενο ειρηνευτικής συμφωνίας με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, όμως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια για την οριστική υπογραφή της πλήρους συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης του Αζερμπαϊτζάν να αλλάξει η Αρμενία το σύνταγμά της.