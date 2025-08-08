Με μια κίνηση – έκπληξη που σηματοδοτεί την προώθηση των ΗΠΑ στην πίσω αυλή της Ρωσίας, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι αργότερα σήμερα Αζερμπαϊτζάν και Αρμενία θα υπογράψουν μια προκαταρκτική ειρηνευτική συμφωνία για την ενίσχυση των οικονομικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών η σύγκρουση των οποίων στον Καύκασο, είχε διαμορφώσει τις περιφερειακές ισορροπίες εδώ και δεκαετίες.

Οι «υπογραφές» για τον Καύκασο θα πέσουν… στον Λευκό Οίκο

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, δήλωσε ο Τραμπ θα υπογράψει ξεχωριστές συμφωνίες τόσο με την Αρμενία όσο και με το Αζερμπαϊτζάν για την ενέργεια, την τεχνολογία, την οικονομική συνεργασία, την ασφάλεια των συνόρων, τις υποδομές και το εμπόριο.

Ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ και ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν αναμενόταν να φτάσουν στον Λευκό Οίκο για συνομιλίες και την τελετή υπογραφής γύρω στις 2:30 μ.μ. (τοπική ώρα), δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μεταξύ των όσων θα συμφωνηθούν, είναι η παραχώρηση στις ΗΠΑ των αποκλειστικών δικαιώματα ανάπτυξης ενός στρατηγικού διαδρόμου διαμετακόμισης που θα διατρέχει τον Νότιο Καύκασο και θα είναι γνωστος ως… «Διαδρομή Τραμπ για Διεθνή Ειρήνη και Ευημερία».

Οι ΗΠΑ αποκτούν συμφέροντα στον Νότιο Καύκασο

Όπως αναφέρει το Reuters, ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ υποστήριζαν σε συζητήσεις με δημοσιογράφους ότι η συμφωνία αυτή είναι η πρώτη που τερματίζει μία από τις πολλές παγωμένες -από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου- συγκρούσεις στην περιφέρεια της Ρωσίας και θεωρούν ότι θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα σε ολόκληρη την περιοχή.

«Δεν πρόκειται μόνο για την Αρμενία. Δεν αφορά μόνο το Αζερμπαϊτζάν. Αφορά ολόκληρη την περιοχή και γνωρίζουν ότι η περιοχή θα είναι ασφαλέστερη και πιο ευημερούσα με τον Πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης.

Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν εδώ και αρκετούς μήνες, μετά από την de facto προσάρτηση του Ναγκόρνο Καραμπάχ στο Αζερμπαϊτζάν έπειτα από μια επίθεση αστραπή το 2023 (κίνηση που έγινε με την υποστήριξη της Τουρκίας), έχουν ξεκινήσει μια προσπάθεια σύγκλισης και επίλυσης των διαφορών τους μέσω διπλωματίας.

Μια ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να μεταμορφώσει ουσιαστικά τον Νότιο Καύκασο, μια περιοχή με πλούσια ενεργειακά κοιτάσματα που γειτνιάζει με τη Ρωσία, την Ευρώπη, την Τουρκία και το Ιράν, η οποία διασχίζεται από αγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου και στην οποία επικρατούν «σκληρά» σύνορα και μακροχρόνιες εθνοτικές συγκρούσεις.

Ο «διάδρομος Τραμπ» – σφήνα ανάμεσα σε Ρωσία και Ιράν

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα έγγραφα που θα υπογράψουν οι ηγέτες την Παρασκευή, η Αρμενία θα παραχωρήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες αποκλειστικά ειδικά δικαιώματα ανάπτυξης για παρατεταμένη περίοδο σε έναν διάδρομο διαμετακόμισης που θα ονομαστεί Διαδρομή Τραμπ για Διεθνή Ειρήνη και Ευημερία και γνωστός με το ακρωνύμιο TRIPP. Το TRIPP θα συνδέει το Αζερμπαϊτζάν με το εξκλάβιο του, το Ναχιτσεβάν, μια περιοχή που είναι γνωστή ως Διάδρομος Ζανγκεζούρ.

Οι ανακοινώσεις αυτές για όσους γνωρίζουν το ζήτημα του Ζανγκεζουρ, ήδη πρέπει να έχουν προκαλέσει ιδιαίτερη νευρικότητα τόσο στην Μόσχα, όσο και στην Τεχεράνη, καθώς οι μετακινήσεις από το Αζερμπάϊτζάν στο Ναχιτσεβάν με αυτόν τον τρόπο παρακάμπτουν το Ιράν, ενώ παράλληλα αποκόπτουν ουσιαστικά την Αρμενία από τα κοινά της σύνορα με το Ιράν.