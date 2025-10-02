Δυνάμεις του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποίησαν ρεσάλτο στο ελληνικό πλοίο «Οξυγόνο», το οποίο συμμετείχε στη διεθνή αποστολή Global Sumud Flotilla με κατεύθυνση τη Γάζα.

Το σκάφος, που μετέφερε ακτιβιστές και ανθρωπιστική βοήθεια, σταμάτησε ενώ έπλεε ανοιχτά προς τις ακτές του παλαιστινιακού θύλακα.

Με ανάρτησή τους στα social media γράφουν: «Το πλοίο Οξυγόνο έχει αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις σε μια πράξη διεθνούς πειρατείας και κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας. Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες μας απαγάγονται αυτή τη στιγμή και μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος παρά τη θέληση τους. Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να εγγυηθεί την άμεση και ασφαλή επιστροφή τους στη χώρα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, 20 από τα 44 πλοία του στολίσκου έχουν ήδη αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις, με τους επιβαίνοντες να καλούνται να αλλάξουν πορεία και να μεταφερθούν σε ισραηλινό λιμάνι.

Την ίδια ώρα, δεκάδες άλλα σκάφη συνεχίζουν να κινούνται προς τη Γάζα, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις του Ισραήλ.

Δείτε το βίντεο:

Footage of the flotilla’s Oxygono ship was illegally intercepted and boarded in international waters. Israeli officers immediately took down the live stream. pic.twitter.com/s5b2HWwEvJ — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 2, 2025

Απέλαση στην Ευρώπη

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι οι επιβάτες των σκαφών που αναχαιτίστηκαν από το Πολεμικό Ναυτικό μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι και στη συνέχεια θα απελαθούν στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλοι οι επιβαίνοντες είναι ασφαλείς και υγιείς, ενώ οι διαδικασίες απέλασης αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων ημερών.

Συνεχίζουν το ταξίδι άλλα 24 σκάφη

Ο στολίσκος είναι η πιο πρόσφατη θαλάσσια προσπάθεια να σπάσει ο αποκλεισμός της Γάζας από το Ισραήλ, μιας περιοχής που έχει μετατραπεί σε ερείπια μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.

Οι διοργανωτές κατήγγειλαν την επιχείρηση της Τετάρτης ως «έγκλημα πολέμου». Υποστήριξαν ότι ο στρατός χρησιμοποίησε επιθετικές τακτικές, όπως υδροβόλα, αλλά ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

«Πολλαπλά σκάφη … αναχαιτίστηκαν και επιβιβάστηκαν παράνομα από τις Δυνάμεις Κατοχής του Ισραήλ σε διεθνή ύδατα», ανέφεραν σε ανακοίνωση.

Τα σκάφη βρίσκονταν περίπου 70 ναυτικά μίλια από τη Γάζα όταν σταμάτησαν, σε ζώνη που το Ισραήλ περιπολεί για να αποτρέψει κάθε προσέγγιση. Οι επικοινωνίες του πληρώματος είχαν παρεμποδιστεί, ακόμη και με διακοπή ζωντανών καμερών από κάποια σκάφη.

Οι ακτιβιστές παραμένουν αμετακίνητοι, δηλώνοντας ότι ο στολίσκος «θα συνεχίσει απτόητος».

Εικοσιτέσσερα σκάφη εξακολουθούν να πλέουν προς τη Γάζα, όπως ανέφεραν σε ανάρτησή τους στο Telegram τα ξημερώματα της Πέμπτης, δηλώνοντας ότι βρίσκονταν 46 ναυτικά μίλια από τον προορισμό τους.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα καταδικάσει την αποστολή ως θέατρο. «Αυτή η συστηματική άρνηση (να παραδοθεί η βοήθεια) αποδεικνύει ότι ο στόχος δεν είναι ανθρωπιστικός, αλλά προκλητικός», δήλωσε ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ιταλία, Τζόναθαν Πέλετ, σε ανάρτησή του στο Χ.

Το Ισραήλ έχει επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στη Γάζα από το 2007, όταν η Χαμάς κατέλαβε τον παραθαλάσσιο θύλακα, και έχουν υπάρξει αρκετές προηγούμενες προσπάθειες ακτιβιστών να παραδώσουν βοήθεια δια θαλάσσης.

Ο στολίσκος αποτελεί το πιο εμβληματικό σύμβολο αντίθεσης στον αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ.

Η πορεία του στη Μεσόγειο τράβηξε διεθνή προσοχή, καθώς χώρες όπως η Τουρκία, η Ισπανία και η Ιταλία έστειλαν σκάφη ή drones σε περίπτωση που χρειάζονταν βοήθεια οι υπήκοοί τους, ενώ το Ισραήλ εξέδιδε επανειλημμένες προειδοποιήσεις να επιστρέψουν.

Διεθνείς αντιδράσεις

Το τουρκικό ΥΠΕΞ χαρακτήρισε την «επίθεση» του Ισραήλ στον στολίσκο «τρομοκρατική ενέργεια» που έθεσε σε κίνδυνο τις ζωές αθώων πολιτών.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, διέταξε την Τετάρτη την απέλαση ολόκληρης της ισραηλινής διπλωματικής αποστολής, μετά τη σύλληψη δύο Κολομβιανών που επέβαιναν στον στολίσκο. Το Ισραήλ δεν έχει πρεσβευτή στην Κολομβία από πέρυσι.

Ο Πέτρο χαρακτήρισε τις συλλήψεις πιθανό «νέο διεθνές έγκλημα» του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και απαίτησε την απελευθέρωση των Κολομβιανών. Παράλληλα τερμάτισε τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου της Κολομβίας με το Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραήμ, καταδίκασε την Πέμπτη την παρεμπόδιση του στολίσκου από το Ισραήλ, δηλώνοντας ότι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν οκτώ Μαλαισιανούς.

«Με το να μπλοκάρει μια ανθρωπιστική αποστολή, το Ισραήλ δείχνει απόλυτη περιφρόνηση όχι μόνο για τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού αλλά και για τη συνείδηση του κόσμου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Η αναχαίτιση του στολίσκου από το Ισραήλ πυροδότησε διαδηλώσεις στην Ιταλία και την Κολομβία. Ιταλικά συνδικάτα κάλεσαν σε γενική απεργία την Παρασκευή σε ένδειξη αλληλεγγύης με τον διεθνή στολίσκο βοήθειας.

Το ισραηλινό ναυτικό είχε προηγουμένως προειδοποιήσει τον στολίσκο ότι πλησίαζε ενεργή εμπόλεμη ζώνη και παραβίαζε νόμιμο αποκλεισμό, καλώντας τους να αλλάξουν πορεία. Είχε προσφέρει να μεταφέρει την ανθρωπιστική βοήθεια με ασφαλείς διαύλους στη Γάζα.