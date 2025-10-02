Την πορεία 13 σκαφών που μετέφεραν ξένους ακτιβιστές και ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Γάζα ανέκοψε χθες το βράδυ το Ισραήλ, όμως άλλα 30 σκάφη συνεχίζουν να πλέουν προς τον παλαιστινιακό θύλακα που έχει ρημαχτεί από τον πόλεμο, σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι διοργανωτές του στολίσκου την Πέμπτη.

Μάλιστα, σε βίντεο που δημοσίευσε το Ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών φαίνεται η Γκρέτα Τούνμπεργκ, να κάθεται στο κατάστρωμα περιστοιχισμένη από στρατιώτες.

«Πολλά σκάφη του στολίσκου σταμάτησαν με ασφάλεια και οι επιβάτες τους μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ στην πλατφόρμα Χ. «Η Γκρέτα και οι φίλοι της είναι ασφαλείς και υγιείς».

Το Global Sumud Flotilla, που μεταφέρει φάρμακα και τρόφιμα στη Γάζα, αποτελείται από περισσότερα από 40 σκάφη με περίπου 500 επιβάτες, μεταξύ τους βουλευτές, δικηγόροι και ακτιβιστές.

Ο στολίσκος ανάρτησε διάφορα βίντεο στο Telegram με μηνύματα επιβατών από διαφορετικά σκάφη. Κάποιοι κρατούσαν τα διαβατήριά τους και δήλωναν ότι απήχθησαν και οδηγήθηκαν στο Ισραήλ παρά τη θέλησή τους, επαναλαμβάνοντας ότι η αποστολή τους ήταν μια ειρηνική, ανθρωπιστική προσπάθεια.

Ανάμεσα στα πλοία που αναχαιτίστηκαν ήταν και το ελληνικό «Οξυγόνο».

Με ανάρτησή τους στα social media γράφουν: «Το πλοίο Οξυγόνο έχει αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις σε μια πράξη διεθνούς πειρατείας και κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας. Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες μας απαγάγονται αυτή τη στιγμή και μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος παρά τη θέληση τους. Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να εγγυηθεί την άμεση και ασφαλή επιστροφή τους στη χώρα».

Ο στολίσκος αποτελεί το πιο εμβληματικό σύμβολο αντίθεσης στον αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ.

Η πορεία του στη Μεσόγειο τράβηξε διεθνή προσοχή, καθώς χώρες όπως η Τουρκία, η Ισπανία και η Ιταλία έστειλαν σκάφη ή drones σε περίπτωση που χρειάζονταν βοήθεια οι υπήκοοί τους, ενώ το Ισραήλ εξέδιδε επανειλημμένες προειδοποιήσεις να επιστρέψουν.

H Τουρκία μιλάει για επίθεση

Το τουρκικό ΥΠΕΞ χαρακτήρισε την «επίθεση» του Ισραήλ στον στολίσκο «τρομοκρατική ενέργεια» που έθεσε σε κίνδυνο τις ζωές αθώων πολιτών.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, διέταξε την Τετάρτη την απέλαση ολόκληρης της ισραηλινής διπλωματικής αποστολής, μετά τη σύλληψη δύο Κολομβιανών που επέβαιναν στον στολίσκο. Το Ισραήλ δεν έχει πρεσβευτή στην Κολομβία από πέρυσι.

Ο Πέτρο χαρακτήρισε τις συλλήψεις πιθανό «νέο διεθνές έγκλημα» του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και απαίτησε την απελευθέρωση των Κολομβιανών. Παράλληλα τερμάτισε τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου της Κολομβίας με το Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραήμ, καταδίκασε την Πέμπτη την παρεμπόδιση του στολίσκου από το Ισραήλ, δηλώνοντας ότι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν οκτώ Μαλαισιανούς.

«Με το να μπλοκάρει μια ανθρωπιστική αποστολή, το Ισραήλ δείχνει απόλυτη περιφρόνηση όχι μόνο για τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού αλλά και για τη συνείδηση του κόσμου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Η αναχαίτιση του στολίσκου από το Ισραήλ πυροδότησε διαδηλώσεις στην Ιταλία και την Κολομβία. Ιταλικά συνδικάτα κάλεσαν σε γενική απεργία την Παρασκευή σε ένδειξη αλληλεγγύης με τον διεθνή στολίσκο βοήθειας.

Το ισραηλινό ναυτικό είχε προηγουμένως προειδοποιήσει τον στολίσκο ότι πλησίαζε ενεργή εμπόλεμη ζώνη και παραβίαζε νόμιμο αποκλεισμό, καλώντας τους να αλλάξουν πορεία. Είχε προσφέρει να μεταφέρει την ανθρωπιστική βοήθεια με ασφαλείς διαύλους στη Γάζα.

Συνεχίζουν το ταξίδι άλλα 30 σκάφη

Ο στολίσκος είναι η πιο πρόσφατη θαλάσσια προσπάθεια να σπάσει ο αποκλεισμός της Γάζας από το Ισραήλ, μιας περιοχής που έχει μετατραπεί σε ερείπια μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.

Οι διοργανωτές κατήγγειλαν την επιχείρηση της Τετάρτης ως «έγκλημα πολέμου». Υποστήριξαν ότι ο στρατός χρησιμοποίησε επιθετικές τακτικές, όπως υδροβόλα, αλλά ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

«Πολλαπλά σκάφη … αναχαιτίστηκαν και επιβιβάστηκαν παράνομα από τις Δυνάμεις Κατοχής του Ισραήλ σε διεθνή ύδατα», ανέφεραν σε ανακοίνωση.

Τα σκάφη βρίσκονταν περίπου 70 ναυτικά μίλια από τη Γάζα όταν σταμάτησαν, σε ζώνη που το Ισραήλ περιπολεί για να αποτρέψει κάθε προσέγγιση. Οι επικοινωνίες του πληρώματος είχαν παρεμποδιστεί, ακόμη και με διακοπή ζωντανών καμερών από κάποια σκάφη.

Σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων, μέχρι το πρωί της Πέμπτης είχαν αναχαιτιστεί ή σταματήσει 13 σκάφη. Ωστόσο, οι διοργανωτές παραμένουν αμετακίνητοι, δηλώνοντας ότι ο στολίσκος «θα συνεχίσει απτόητος».

Τριάντα σκάφη εξακολουθούν να πλέουν προς τη Γάζα, όπως ανέφεραν σε ανάρτησή τους στο Telegram τα ξημερώματα της Πέμπτης, δηλώνοντας ότι βρίσκονταν 46 ναυτικά μίλια από τον προορισμό τους.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα καταδικάσει την αποστολή ως θέατρο. «Αυτή η συστηματική άρνηση (να παραδοθεί η βοήθεια) αποδεικνύει ότι ο στόχος δεν είναι ανθρωπιστικός, αλλά προκλητικός», δήλωσε ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ιταλία, Τζόναθαν Πέλετ, σε ανάρτησή του στο Χ.

Το Ισραήλ έχει επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στη Γάζα από το 2007, όταν η Χαμάς κατέλαβε τον παραθαλάσσιο θύλακα, και έχουν υπάρξει αρκετές προηγούμενες προσπάθειες ακτιβιστών να παραδώσουν βοήθεια δια θαλάσσης.

Το 2010, εννέα ακτιβιστές σκοτώθηκαν όταν Ισραηλινοί στρατιώτες επιβιβάστηκαν σε στολίσκο έξι πλοίων με 700 φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές από 50 χώρες.

Τον Ιούνιο φέτος, ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις συνέλαβαν τη Γκρέτα Τούνμπεργκ και 11 μέλη πληρώματος από ένα μικρό πλοίο που είχε οργανώσει η φιλοπαλαιστινιακή Freedom Flotilla Coalition καθώς πλησίαζαν τη Γάζα.