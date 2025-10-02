Είκοσι από τα 44 πλοία του στολίσκου Flotilla έχουν ήδη αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις, με τους επιβαίνοντες να καλούνται να αλλάξουν πορεία και να μεταφερθούν σε ισραηλινό λιμάνι. Την ίδια ώρα, δεκάδες άλλα σκάφη συνεχίζουν να κινούνται προς τη Γάζα, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις του Ισραήλ.

Δυνάμεις του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποίησαν ρεσάλτο στο ελληνικό πλοίο «Οξυγόνο», το οποίο συμμετείχε στη διεθνή αποστολή Global Sumud Flotilla με κατεύθυνση τη Γάζα.

Το υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του, διαβεβαίωσε ότι οι 27 Έλληνες είναι εκτός κινδύνου, δεν τους έχει ασκηθεί βία και θα γίνει ό,τι χρειάζεται για να τους παρασχεθεί προξενική συνδρομή.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

Το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με την πρεσβεία στο Τελ Αβίβ. Η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ θα μεταβεί στο χώρο που βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες. Τόσο τις προηγούμενες ημέρες όσο και σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών.

Χθες εκδόθηκε Κοινή Δήλωση Ελλάδας- Ιταλίας για την εξασφάλιση της ασφάλειας και να παρασχεθεί κάθε προξενική συνδρομή, ενώ έγινε εκκληση στο στολίσκο να αποδεχθεί την πρόταση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων να αναλάβει την ασφαλή παράδοση της βοήθειας.

Οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους. Δεν προκύπτει ότι έχει ασκηθεί βίας εις βάρος τους. Σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες χώρες πολιτών που επέβαιναν στο στολίσκο και βρίσκονται στο Ισραήλ θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να παρασχεθεί προξενική συνδρομή.

Θα ακολουθήσουν διαδικασίες καταγραφής, ελέγχου και κατόπιν απέλασης. Προτεραιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών είναι η ασφάλεια των πολιτών.