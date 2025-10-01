Την τελευταία της πνοή άφησε 48χρονη γυναίκα που χθες το μεσημέρι έπεσε από μπαλκόνι διαμερίσματος στην περιοχή της Τριανδρίας, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του grtimes, η γυναίκα βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι διαμερίσματος δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Σερίφου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα εκτελούσε εργασίες καθαρισμού των παραθύρων όταν για άγνωστη αιτία έπεσε από το μπαλκόνι στην πρασιά της πολυκατοικίας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα γιατρός και διασώστες του ΕΚΑΒ και η γυναίκα διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Εκεί παρά τις προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών η 48χρονη υπέκυψε στα τραύματά της.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή αυτοχειρίας.