Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται η 45χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά) στη Θεσσαλονίκη, το πρωί της Κυριακής 28/9.

Κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που η άτυχη γυναίκα επιχειρεί να διασχίσει το δρόμο, όταν το διερχόμενο αυτοκίνητο την χτυπάει και την ρίχνει αιμόφυρτη στο έδαφος.

Ο οδηγός παραμένει στο σημείο, και λίγη ώρα αργότερα καταφτάνουν δυνάμεις του ΕΚΑΒ που μεταφέρουν τη γυναίκα στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Η 45χρονη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση και φέρει πολλαπλά τραύματα με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.