Ωραία είναι τα πλεονάσματα που η κυβέρνηση επιστρέφει στον λαό, αλλά ένα τμήμα του λαού διαμαρτύρεται γιατί θεωρεί ότι μέρος των πλεονασμάτων δημιουργείται επειδή έχουν φεσωθεί οι ίδιοι.

Και για να γίνω σαφής: Στο πλαίσιο του ν. 4877/2022 και από 11.12.2023 μέχρι 9.7.2025 έχουν περιοδικά εγκριθεί προτάσεις σε διάφορους τομείς, όπως Μεταποίηση, Τουρισμός, Αγροδιατροφή και Επιχειρηματικότητα 360°, οι επιχειρήσεις που τις υπέβαλαν τις έχουν υλοποιήσει σε μεγάλο μέρος τους, έχοντας φυσικά δανειστεί, οι τόκοι τρέχουν, οι αποφάσεις υπαγωγής έχουν εκδοθεί και δημοσιευτεί στο ΦΕΚ, αλλά αίτημα ελέγχου δεν μπορούν να υποβάλουν.

Όμως, το πληροφοριακό σύστημα (www.opsan.gr) που υποστηρίζει την όλη διαδικασία δεν είναι ακόμα έτοιμο. Έτσι οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να ελεγχθούν για να εισπράξουν και να εξοφλήσουν με την σειρά τους τα δάνεια και να προχωρήσουν περαιτέρω τις επενδύσεις τους ώστε να αρχίσουν να αποδίδουν, αντιθέτως επιβαρύνονται με τόκους.

Επειδή, ως γνωστόν, το Δημόσιο λειτουργεί με βάση την ταμειακή αρχή, δηλαδή μετράει τι έχει στο ταμείο του και όχι τι θα έπρεπε να έχει κι επειδή και σε πολλούς άλλους τομείς ακούω για καθυστερήσεις πληρωμών, αναρωτιέμαι μήπως κάποιο μέρος του πλεονάσματος οφείλεται σε άτυπη στάση πληρωμών που στραγγαλίζει την αγορά.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

***

Οριστικό τέλος για τον Γεωργίου

Προς το οριστικό της τέλος βαδίζει η καφκική περιπέτεια του κ. Ανδρέα Γεωργίου. Ο κ. Γεωργίου είχε καταδικαστεί το 2017 για παράβαση καθήκοντος και ο Άρειος Πάγος απέρριψε την αίτησή του για αναίρεση της καταδικαστικής απόφασης αρνούμενος να απευθύνει προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) ως προς το νόημα της κρίσιμης διάταξης του Κανονισμού που διέπει την EUROSTAT και τις εθνικές στατιστικές αρχές.

Προσέφυγε στο ΕΔΔΑ, το οποίο τον δικαίωσε πανηγυρικά διαπιστώνοντας ότι η Ελλάδα, με την παραπάνω απόφαση του Αρείου Πάγου, παραβίασε το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, δηλαδή το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη και μάλιστα αφιέρωσε ειδικό κεφάλαιο στην απόφαση για τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα οφείλει κατά το άρθρο 46 ΕΣΔΑ να συμμορφωθεί προς την απόφαση του Στρασβούργου, υποχρεώνοντας την Ελληνική Δικαιοσύνη να ξανανοίξει την υπόθεση (reopening).

Ο κ. Γεωργίου υπέβαλε αίτημα επανάληψης της δίκης του και περασμένη εβδομάδα ο εισηγητής αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου παραδέχθηκε ότι το δικαστήριο που τον καταδίκασε παρερμήνευσε τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές και πρότεινε να γίνει δεκτή η αίτηση αναίρεσης, να ακυρωθεί η καταδίκη του και να τερματιστεί η δίωξή του.

Έτσι, αν γίνει δεκτή η εισαγγελική πρόταση, θα τελειώσει η σχεδόν δεκαπεντάχρονη περιπέτεια του κ. Γεωργίου και ας ελπίσουμε ότι η υπόθεση θα διδάξει στις ελληνικές κυβερνήσεις να μην αναμιγνύονται στην λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών γιατί υπάρχουν δικαστές, στο Στρασβούργο τουλάχιστον.

***

Συνάντηση Κοβέσι με Φλωρίδη την Τετάρτη

Σε μια περίοδο όπου έρευνες του εθνικού κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για σειρά υποθέσεων που σχετίζονται με κοινοτικά κονδύλια καθώς και με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι ψηλά στην πολιτική επικαιρότητα, επίσημη επίσκεψη πραγματοποιεί τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι.

Η κυρία Κοβέσι, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από ένα μήνα έχει ενημερώσει τις ελληνικές αρχές για την πρόθεση της να επισκεφθεί την Ελλάδα, και ήδη έχουν κλειστεί ραντεβού με υπουργούς, ενώ αναμένεται, όπως είχε γίνει και σε προηγούμενη επίσκεψη της, να συναντηθεί ενδεχομένως με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Πάντως την προσεχή Τετάρτη θα επισκεφθεί τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, ενώ στη συνέχεια θα έχει επαφές και με άλλους αξιωματούχους, καθώς πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες να συζητηθούν θέματα που αφορούν το εθνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και άλλα ενώ αναμένεται να δοθεί εκ μέρους της, αν το κρίνει, και συνέντευξη Τύπου.

***

Ο σύζυγος Αμυρά Τα Πόθεν Έσχες έχουν συνήθως ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ο λόγος δημοσιοποίησης τους είναι ακόμα πιο σημαντικός καθώς ενισχύουν την διαφάνεια. Όμως, εκτός από τα οικονομικά στοιχεία κάποιες φορές έχουν και πληροφορίες για την προσωπική ζωή των πολιτικών. Για παράδειγμα σε αυτόν τον τυχαίο έλεγχο «φάνηκε» ότι ο πρώτος Έλληνας βουλευτής που είναι έγγαμος με τον σύντροφό τού ανήκει στη δεξιά παράταξη. Ο Γιώργος Αμυράς (ΝΔ), όπως μαρτυρά το Πόθεν Έσχες του, είναι παντρεμένος με αρχιτέκτονα. Πάντως, ο Γ. Αμυράς κρατούσε χαμηλό προφίλ και πολλοί ξαφνιάστηκαν με την είδηση, αν και η προσωπική ζωή του κάθε πολιτική πρέπει να είναι απολύτως σεβαστή.

***

Γενέθλια χωρίς πάρτι

Σε κατάσταση … αναμπουμπούλας θα βρουν την Νέα Δημοκρατία τα 51α γενέθλιά της, το Σάββατο 4 Οκτωβρίου. Η κυβερνητική παράταξη δεν…διάγει τις καλύτερες ημέρες της, καθώς υπάρχει η φθορά της διακυβέρνησης και είναι μακριά από την αυτοδυναμία.

Ωστόσο, αυτό δεν την εμποδίζει να γιορτάσει, ενώ παράλληλα η ΟΝΝΕΔ θα διεξάγει και το συνέδριο της στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις της Παιανίας, παραμονή της επετείου. Εκεί θα βρεθεί την Παρασκευή το απόγευμα ο Πρωθυπουργός για να ευχηθεί, αλλά και για να δώσει μια «ώθηση» στους παραβρισκόμενους.

***

Το καλώδιο και η σημασία του

Στο ταμείο που κάνουν στο Υπουργείο Εξωτερικών, αποτιμώντας την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αρμόδιοι παράγοντας εκτιμούν ότι μία συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν δεν θα αργήσει, αλλά ο προβληματισμός είναι στον χρόνο.

Όλα συναρτώνται με το τι θα γίνει στο «πεδίο», με πρώτο crash-test τις έρευνες για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο, όπως λένε οι ίδιες πηγές, έχει προγραμματιστεί και θα γίνει. Εαυτού διατηρούμε κάποιες αμφιβολίες, καθώς έχει εξαγγελθεί τρεις τέσσερις φορές ως τώρα.

***

Τα έργα θέλουν χέρια

Στο υπουργικό συμβούλιο σήμερα θα παρουσιαστεί σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για επιτάχυνση των διαδικασιών για τους νόμιμους μετανάστες που θέλουν να εργαστούν. Τα έργα που είναι «ανοιχτά» όπως ο ΒΟΑΚ στην Κρήτη, το Ελληνικό, αλλά και οι τουριστικές και αγροτικές επιχειρήσεις, αναζητούν «χέρια» για την ολοκλήρωσή τους, με τους Έλληνες να επιλέγουν άλλες πηγές εισοδήματος.

«Ένα θέμα είναι να κάνεις τους Έλληνες που έφυγαν από τη χώρα να επιστρέψουν, και άλλο ζήτημα να έχει η Ελλάδα εργατικά χέρια, τώρα που τα χρειάζεται» έλεγε στη στήλη πηγή του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Κεντρικό θέμα του υπουργικού θα είναι και το μεταναστευτικό, καθώς σε λίγες μέρες εκπνέει και η προσθεσμία εφαρμογής της σχετικής τροπολογίας που είχε ψηφιστεί με σκοπό τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη.

***

Η επανεμφάνιση της Καϊλή

Σε κινητικότητα βρίσκεται η Εύα Καϊλή, η οποία δραστηριοποιείται στην Ιταλία. Μάλιστα, εμφανίζεται ξανά ενεργή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θέλοντας να προωθήσει την ιστορία της με τον δικό της τρόπο, ενώ μάλιστα επικοινωνεί και ένα νέο βιβλίο με τίτλο «Η αμαρτία της Εύας». Η ίδια με κάθε τρόπο επιμένει στην αθώωση της για την περιβόητη υπόθεση του QatarGate υπογραμμίζοντας την μεροληψία των δικαστικών αρχών.

Το βιβλίο, περιγράφεται από τους συγγραφείς του Lodovica Bulian και Giuseppe Guastella ως ένα κείμενο γραμμένο σαν θρίλερ «με γρήγορο ρυθμό και γεμάτο ανατροπές, είναι η απίστευτη ιστορία ενός διεθνούς σκανδάλου και γράφουν σε ένα σημείο: «μέχρι σήμερα, δεν έχουν βρεθεί στοιχεία για την φερόμενη διαφθορά και οι κατηγορίες βασίζονται στην ίδια την ομολογία του Panzeri, η οποία μείωσε την ποινή φυλάκισής του σε μόλις ένα έτος.

Αν επιβεβαιωθούν οι ψευδείς δηλώσεις του πρώην βουλευτή, ολόκληρη η έρευνα θα καταρρεύσει. Εν τω μεταξύ, ωστόσο, οι πολιτικές ιστορίες και οι σταδιοδρομίες έχουν καταστραφεί, όπως και η αξιοπιστία της βελγικής δικαστικής εξουσίας».

***

Οι δύσκολες ισορροπίες Γεραπετρίτη Εντύπωση προκάλεσε στο Τελ Αβίβ η παρέμβαση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στο Reuters (όσο ακόμα βρισκόταν στη Νέα Υόρκη) ότι η Αθήνα εγγυάται την ασφάλεια του πολυεθνικού στολίσκου που κατευθύνεται στη Γάζα. Προφανώς, ο υπουργός εννοούσε ότι εφόσον τα πλοία βρίσκονται σε περιοχές ελληνικής ευθύνης, η Αθήνα δεν θα μπορούσε να πράξει κάτι διαφορετικό. Πολλοί αναρωτήθηκαν, μάλλον υπερβάλλοντας, αν η κυβέρνηση σκοπεύει να αποστείλει πολεμικές μονάδες, όπως για παράδειγμα έπραξαν η Ιταλία και η Ισπανία. Παρότι η απάντηση ήταν αρνητική, ακόμα και τη Δευτέρα το πρωί Ισραηλινοί αναλυτές και δημοσιογράφοι προσπαθούσαν να καταλάβουν ποια ήταν ακριβώς η σκοπιμότητα της Αθήνας, με υψηλόβαθμα στελέχη κοντά στο πρωθυπουργικό επιτελείο να διευκρινίζουν στους ερωτώντες ότι ο στολίσκος απλώς παρακολουθείτο διακριτικά από το Λιμενικό Σώμα. Δύσκολοι καιροί, δύσκολες ισορροπίες.

***

Η στοιχειώδης πρόνοια Δένδια

Λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν ο Νίκος Δένδιας θεώρησε σκόπιμο να αναρτήσει στο X παρέμβασή του με την οποία υπενθύμιζε στον ναύαρχο και ανεξάρτητο βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη το γιατί ο ίδιος, ως υπουργός Εξωτερικών και ενώ στο Λευκό Οίκο βρισκόταν ακόμα ο Τζο Μπάιντεν, προέταξε την αγορά των F-35 έναντι άλλων αναγκών, όπως πχ στο Στόλο.

«Παρακαλώ να θυμηθείτε τι είχα πει» κάλεσε τους βουλευτές και επανέλαβε την παλαιά απορία του: «Ποιος θα πάρει την ευθύνη αν στις επόμενες εκλογές κερδίσει ο κ. Τραμπ και ο πρόεδρος Ερντογάν πάρει πρώτος τα F-35 από την Ελλάδα»; «Στοιχειώδης πρόνοια είναι να τα έχουμε» είπε κλείνοντας το θέμα υπουργός.